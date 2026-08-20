Scicli senza rete Tim: il centro storico va in tilt, il Comune protesta

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Centro storico di Scicli senza rete mobile Tim. Da ieri, infatti, numerosi utenti stanno riscontrando un disservizio che interessa la copertura della rete telefonica nel cuore della città, creando difficoltà sia ai residenti sia ai tanti visitatori che in questo periodo affollano il centro storico.

Una situazione che, oltre al disagio legato alle comunicazioni, rischia di avere conseguenze anche sulle attività economiche, soprattutto in una zona fortemente vocata al turismo e caratterizzata dalla presenza di bar, ristoranti, strutture ricettive e attività commerciali.

Rete Tim fuori uso nel cuore della città

Il problema riguarda il centro storico di Scicli, dove da ieri la rete mobile Tim risulta non disponibile o fortemente compromessa.

Il disservizio sta creando difficoltà a chi utilizza il telefono cellulare per effettuare chiamate, comunicare o accedere ai servizi che necessitano della connessione mobile.

Un problema particolarmente significativo in una città turistica come Scicli, dove durante la stagione estiva la presenza di visitatori aumenta sensibilmente.

Il Comune scrive al gestore

Di fronte alle segnalazioni, il Comune di Scicli ha deciso di intervenire formalmente, trasmettendo una segnalazione al gestore di telefonia mobile.

L’Amministrazione ha rappresentato a Tim non soltanto il disagio arrecato a residenti e turisti, ma anche i possibili danni economici che il protrarsi del disservizio può provocare alle attività presenti nel centro storico.

La rete mobile è ormai parte integrante della quotidianità e dell’organizzazione delle attività commerciali. Un’interruzione prolungata può quindi ripercuotersi anche su servizi e operazioni che fanno affidamento sulla connettività.

Turismo e attività commerciali tra i più penalizzati

Il momento rende il problema ancora più delicato. Il centro storico di Scicli rappresenta infatti uno dei principali punti di interesse turistico della città e in queste settimane registra una forte presenza di visitatori.

Per un turista, non poter utilizzare la propria rete mobile significa avere difficoltà a telefonare, utilizzare servizi online, consultare mappe e informazioni o comunicare con strutture ricettive e attività.

Per commercianti e operatori economici, invece, la connettività rappresenta sempre più uno strumento indispensabile per il lavoro quotidiano.

Si attende il ripristino della rete

Ora l’attenzione è rivolta al gestore, al quale il Comune ha formalmente segnalato il problema.

L’auspicio è che il disservizio Tim a Scicli possa essere risolto rapidamente e che la rete mobile torni a funzionare regolarmente nel centro storico.

© Riproduzione riservata