Scicli, l’assessore Gianni Falla rassegna le dimissioni dopo tre anni in giunta

L’assessore Gianni Falla ha presentato oggi le dimissioni irrevocabili dal suo incarico all’interno della giunta comunale di Scicli, guidata dal sindaco Mario Marino. La decisione, protocollata ufficialmente in municipio, arriva dopo tre anni di attività amministrativa.

Le motivazioni delle dimissioni

Secondo quanto dichiarato, la scelta è dovuta a sopraggiunti impegni professionali e turni di lavoro che non gli consentono di garantire la necessaria presenza e costanza nell’azione amministrativa. Una decisione presa con senso di responsabilità, per non penalizzare il lavoro della giunta.

Il futuro della giunta Marino

Le dimissioni di Falla aprono ora una fase di rimpasto e riflessione politica. Il sindaco Mario Marino, preso atto della scelta, ha ringraziato l’assessore uscente per l’impegno profuso in questi anni e per il contributo apportato nelle deleghe di competenza.

© Riproduzione riservata