Scicli, il “Cataudella” cambia volto: lavori da 2,8 milioni di euro per la scuola del futuro

Lavori in corso di realizzazione grazie al finanziamento del PNRR ricevuto dall’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” con il dirigente scolastico Enzo Giannone che è riuscito a comporre la quadra e dare alla sua scuola l’imprimatur di essere fra le prime nell’isola. In Sicilia, infatti, questo finanziamento di 2 milioni ed 800 mila euro è il più importante in termini di edilizia scolastica. I lavori riguardano il miglioramento sismico nel plesso dell’Istituto Tecnico Economico di via Primula al villaggio Jungi di Scicli. In particolare si sta intervenendo per la messa in sicurezza di tutte le fondazioni, delle strutture esterne e interne, per il rifacimento degli intonaci esterni ed interni e la sostituzione di tutti gli infissi.

Lavori grazie ai finanziamenti PNRR

“Grazie ad un altro finanziamento PNRR in fase di approvazione per 750 mila euro, non appena si completeranno i lavori strutturali, procederemo, sempre nel plesso di via Primula, alla realizzazione di due nuove aule immersive digitali 4.0 – spiega il dirigente scolastico Enzo Giannone – non ci fermiamo, continuiamo anche in estate con tutta l’organizzazione scolastica dell’Istituto, in collaborazione con la Provincia di Ragusa, a lavorare per la nostra comunità cittadina per dare ai nostri studenti sicurezza e luoghi adeguati alle necessità della scuola”.

