Scicli, culla del fotovoltaico. Nasce un nuovo impianto: ecco dove

Si è già nella fase dell’immissione in possesso delle aree dove andranno ad essere installati i “filari” di fotovoltaico che daranno, ad impianto ultimato e messo in esercizio, una potenza in immissione di 900 KW. L’impianto di produzione di energia da fonte solare – fotovoltaico denominato “Boscorotondo”, da 997,92 kWp con una potenza in immissione da 900,00 kW sito in

contrada Boscorotondo, andrà ad assommarsi agli altri due grandi impianti di fotovoltaico insediati nelle campagne di contrada Milizie-Landolina, già in esercizio, e di contrada Bommacchia a monte della frazione di Donnalucata. Per l’opera di “Boscorotondo” si sta procedendo all’asservimento ed all’occupazione temporanea in tutto in regime di regolarità con la pubblicazione all’albo pretorio del Comune delle procedure di acquisizioni. L’avviso di esecuzione del Decreto (n. 30 del 25/09/2025) è stato rilasciato dal Comune di Scicli in favore della società E-Distribuzione S.p.A.; la società che installerà l’impianto è la Green Ten S.r.l., con sede a Milano cui fanno capo le procedure espropriative in funzione della realizzazione dell’insediamento. In favore della società E-Distribuzione c’è il diritto di servitù permanente coattiva con un elettrodotto per il “trasporto” dell’energia elettrica. Il futuro oggi è legato alle fonti alternative e la particolare esposizione del territorio è foriero di produzioni di energia nel rispetto delle normative legislative vigenti.

Le aree in cui nascerà l’impianto fotovoltaico, site tutte in contrada Boscorotondo, sono aree non edificabili e sono pari ad un superficie di oltre duemila metri quadrati parcellizzata fra diversi proprietari.

