Scicli, cede un tombino sul marciapiede: donna precipita nella voragine e si rompe quattro costole

Quattro costole rotte per una donna che è incappata, nella tarda serata di ieri, in un incidente anomalo. E’ accaduto in uno dei marciapiedi della rotatoria in cui intersecano le vie Tiepolo e Vitaliano Brancati al villaggio Jungi di Scicli. Una zona del quartiere periferico della città densamente abitata e soprattutto attrezzato di vari servizi. Proprio nel tratto in cui si è verificato l’incidente si trova un supermercato. La caduta accidentale della donna si è registrata poco dopo le 20. Nel transitare sul marciapiedi la copertura in ferro di un tombino avrebbe ceduto e la donna avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente a terra all’interno della voragine. Soccorsa dagli operatori del 118 la donna è stata trasportata in ospedale. Sul posto intervenuta una pattuglia della Polizia Locale e la squadra di pronto intervento dell’ufficio tecnico comunale che ha lavorato fino oltre le ventidue per rimettere in sicurezza la zona delimitando il tombino con transenne e fettuccina colorata e vietando il transito sul tratto danneggiato.

