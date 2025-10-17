Scicli: Avis, Polizia e cittadini uniti nella raccolta di sangue per commemorare Pasquale Di Lorenzo

Una raccolta straordinaria di sangue e di plasma in memoria del Sovrintendente di Polizia Penitenziaria Pasquale Di Lorenzo, nel 33° anniversario della sua uccisione per mano della mafia. Ampia la partecipazione di agenti della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Ragusa; ha aderito anche la Polizia Locale di Scicli con un suo agente. L’iniziativa nella sede dell’Avis sita all’interno dell’ospedale Busacca. “La donazione di sangue è un gesto semplice ma fondamentale, che ogni giorno consente a tanti pazienti di ricevere cure salvavita negli ospedali e a domicilio. Donne in gravidanza, vittime di incidenti, anziani affetti da anemie croniche e bambini con patologie genetiche possono contare su un “farmaco” unico e insostituibile: il sangue, che non può essere prodotto in laboratorio, ma solo donato – commenta il dottor Giovanni Bonvento Fidone, direttore della sezione Avis di Scicli – quando a compiere questo gesto sono gli appartenenti alle Forze dell’Ordine, esso assume un valore ancora più profondo. La sicurezza della società è affidata a chi, con dedizione e senso del dovere, indossa ogni giorno una divisa per garantire ai cittadini la possibilità di vivere serenamente. Per molti, questo non è solo un lavoro, ma una vera missione, spesso segnata da sacrifici personali in nome del dovere e della giustizia. Le stesse parole che hanno guidato e ispirato il Sovrintendente Di Lorenzo, fino al suo estremo sacrificio. Oggi più che mai, in un mondo attraversato da conflitti e ingiustizie, gli agenti presenti hanno voluto ricordarci che, come recita il motto ormai fatto proprio dall’Avis, ‘il sangue non si versa, si dona’. Un sentito grazie, dal profondo del cuore, a tutti i donatori che hanno scelto di prendere parte all’iniziativa”.

Il dottor Giovanni Bonvento Fidone si sente vicino alla Polizia Penitenziaria.

“Nei miei ancora pochi anni di servizio come medico, ho avuto modo di lavorare al fianco della Polizia Penitenziaria durante i turni al carcere e degli agenti della Polizia Locale nella gestione dell’emergenza Covid. Collaborando con loro, mi rendo ogni giorno più conto di quanto siano preziose la loro presenza e la loro vicinanza per la sicurezza e il benessere di tutti – ha commentato – un ringraziamento speciale va al Comandante di Reparto della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Ragusa, Claudio Iacobelli, e alla Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Scicli, Maria Rosa Portelli, per aver reso possibile questo importante momento di solidarietà e memoria”.

© Riproduzione riservata