Scicli, apre l’Emporio della Solidarietà: spesa gratis per le famiglie in difficoltà

Nella città dell’accoglienza, quale è Scicli, nasce un nuovo servizio, strutturato sullo schema del classico supermercato e sullo spirito della “putia ri’ na vota”. L’emporio si trova nella Casa della Carità “San Guglielmo”, sita in via Monte Santo al civico 27, ed è stato ideato e concretizzato dalla Caritas parrocchiale dell’unità della chiesa Madre e della chiesa di San Bartolomeo retta da Don Pietro Zisa. A cosa è finalizzato questo nuovo servizio sulla scia del banco alimentare che è aperto ogni martedì ed ogni venerdì dalle 17,30 alle 19? “L’Emporio della solidarietà è organizzato come un supermercato in cui le famiglie seguite dalla Caritas della chiesa Madre possono fare la spesa gratuitamente ma è anche comunque ‘a putia ri’ na vota’ luogo di incontro e di relazioni, di fiducia dove si acquistava a ‘crirenza’ cioè a credito. In questo Emporio si acquista, senza soldi, con una tessera punti ed un punteggio complessivo mensile – spiega Rosetta Pacetto che ha pensato e realizzato questo nuovo servizio coinvolgendo un bel gruppo di volontari e volontarie – per spiegare come funziona dico che in questo Emporio si acquistano gratuitamente prodotti alimentari, prodotti per l’infanzia, per l’igiene personale e per la casa. Le persone sono seguite da volontari che si fanno loro accompagnatori nel fare la spesa in un percorso che le renda autonomi nelle scelte di acquisto secondo le loro esigenze e che le educhi al consumo responsabile ed alla riduzione dello spreco”.

L’Emporio è nato dalla grande disponibilità di diversi soggetti.

Su questo percorso è stata di aiuto la società Ergon che ha fornito tutte le scaffalature per la sistemazione della merce ma anche fondamentale è stato l’apporto della Banca Agricola popolare di Sicilia e della FlorGuarino l’azienda di contrada Arizza specializzata nella produzione di piante in vaso; importante l’apporto delle volontarie del Gruppo Volontariato Vincenziano di Scicli e del locale Kiwanis che hanno sposato l’idea dedicando tempo e forze in favore di questo progetto rivolto alle famiglie fragili, quelle famiglie che affrontano la vita di tutti i giorni fra grandi difficoltà economiche.

