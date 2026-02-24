Schifani incontra la Prefetta Giallongo: sicurezza e sviluppo dell’aeroporto per la provincia di Ragusa

Sicurezza del territorio, sinergia istituzionale e rilancio infrastrutturale. Sono i temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi a Palazzo d’Orleans tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e la neo prefetta di Ragusa Tania Giallongo.

La visita di cortesia si è tenuta nella sede della Presidenza della Regione a Palazzo d’Orleans, segnando un primo momento ufficiale di confronto istituzionale dopo l’insediamento della prefetta, avvenuto lo scorso 7 gennaio.

Sicurezza della provincia iblea e lavoro di rete tra istituzioni

Avvocato, originaria di Avola, Giallongo conosce già il territorio ragusano per aver ricoperto in passato l’incarico di commissario a Scicli. Un’esperienza che rafforza la conoscenza delle dinamiche locali in una provincia considerata strategica per equilibri economici e sociali.

«Al centro del cordiale incontro, le esigenze e la sicurezza della provincia iblea e l’importanza del lavoro armonico fra le Istituzioni e la possibilità di fare rete lavorando a fianco delle forze dell’ordine e degli enti locali per proteggere e valorizzare le risorse del territorio», si legge in una nota diffusa da Palazzo d’Orleans.

Un messaggio chiaro: la sicurezza resta prioritaria, ma passa attraverso collaborazione, coordinamento e presenza costante dello Stato.

Il crest della Regione e la visita annunciata a Comiso

Nel corso dell’incontro, Schifani ha consegnato alla prefetta il crest della Regione Siciliana, rivolgendo gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico alla guida della Prefettura di Ragusa.

Il presidente ha inoltre annunciato una prossima visita in primavera a Comiso, dove la Regione sta portando avanti un progetto di potenziamento e rilancio dello scalo aeroportuale, individuato come nodo strategico per l’intero sistema regionale in termini di viabilità, collegamenti e servizi.

