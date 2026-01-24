Schianto nella notte a Ragusa, 18enne di Monterosso lotta per la vita: è in coma farmacologico

Si trova in coma farmacologico e lotta tra la vita e la morte una ragazza di appena 18 anni di Monterosso Almo, rimasta gravemente ferita in un drammatico incidente stradale avvenuto tra domenica e lunedì, intorno alle 2 del mattino, a Ragusa. La giovane si trova ricoverata in condizioni disperate nel reparto di Rianimazione dell’ospedale “Giovanni Paolo II”, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarle la vita.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’incidente si è verificato in viale delle Americhe. L’auto sulla quale viaggiava la ragazza, guidata dal fidanzato, per cause ancora in fase di accertamento ha improvvisamente sbandato. Il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte, andando a schiantarsi violentemente sull’asfalto. L’impatto è stato devastante.

Ad avere la peggio è stata la giovane passeggera, soccorsa in condizioni già critiche dal personale del 118 e trasportata d’urgenza al nosocomio ragusano. Da allora è iniziata una lunga e drammatica corsa contro il tempo. La ragazza è stata sottoposta a tre delicati interventi chirurgici e si trova attualmente in coma farmacologico, con prognosi riservata.

Tra le lesioni più gravi, l’ asportatazione della milza e di un rene che hanno reso necessario il ricovero in terapia intensiva. Le sue condizioni restano estremamente critiche e vengono monitorate costantemente dall’équipe medica della Rianimazione.

Sulla dinamica dell’incidente sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire con esattezza quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità. La notizia, trapelata solo a distanza di ore, ha profondamente scosso le comunità di Ragusa e Monterosso Almo, dove in tanti si stringono in preghiera attorno alla famiglia della giovane, sperando in un miracolo. A questo proposito, la comunità di Monterosso si unirà in preghiera domenica prossima, 25 gennaio, alle ore 19:00 presso la chiesa di San Giovanni, per chiedere al Signore la pronta guarigione della giovane.

