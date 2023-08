Schianto frontale a Modica: un morto e 2 feriti

Un morto e due feriti a Modica in un incidente frontale che ha coinvolto due autovetture stamattina intorno alle 11 in contrada Trebalate. Una Peugeot 106 su cui viaggiavano un signore di 72 anni assieme alla moglie – stando alle prime informazioni – , si è scontrata con una Mercedes 200 Classe C condotta da un uomo di 61 anni. Entrambi i conducenti sono di Modica.

Le condizioni sono apparse subito gravi

Nulla da fare per il 72enne che nonostante le manovre di rianimazione effettuate dal personale del 118, è deceduto sul posto. Sono stati invece trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale ‘Nino Baglieri’ di Modica la moglie della vittima e il conducente dell’altra autovettura, entrambi feriti. Al momento non sono note le loro condizioni. I carabinieri della Compagnia di Modica intervenuti sul posto, ricostruiranno la dinamica di quanto avvenuto.