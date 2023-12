Scherma Modica: Sofia Spadaro ad un passo dalla finale alla prova nazionale u14

Il debutto dei giovani fiorettisti under 14 della Conad Scherma Modica alle Pedane Nazionali durante la 1º Prova Nazionale del Gran Prix Kinder+Sport è stato un passo significativo nella loro carriera. L’evento, una tappa di qualificazione per il Campionato Italiano Gran Premio Giovanissimi di maggio, si è svolto al PalaRossini di Ancona e ha visto la partecipazione di oltre 800 schermitori provenienti da tutta Italia.

Otto atleti della Conad Scherma Modica, accompagnati dal Maestro Stefano Pedriglieri, hanno preso parte alla gara. Tra i risultati più significativi, spicca la performance di Sofia Spadaro nella categoria femminile. Dopo un girone preliminare con 5 vittorie e una sola sconfitta, ha avuto un percorso positivo nel tabellone ad eliminazione diretta, raggiungendo gli ottavi di finale. Nonostante un piccolo infortunio alla mano durante l’assalto decisivo per la finale ad 8, ha dimostrato grande determinazione e si è classificata al 10º posto. Questa esperienza nazionale, insieme alla sua costanza negli allenamenti, promette sicuramente soddisfazioni future in pedana per Sofia.

Nella stessa categoria, Celeste Guccione, con poche settimane di esperienza in pedana, ha conseguito il 67º posto in classifica, mostrando ampi margini di crescita.

Passando alla categoria maschile, Matteo Leggio ha avuto una gara sfortunata, perdendo per un solo punto contro il milanese Negroni, nonostante avesse condotto l’assalto a lungo.

Gioele Flamingo e Alberto Pisana hanno disputato un buon girone preliminare nella categoria giovanissimi, ma hanno incontrato difficoltà nei turni successivi. Mentre il primo ha superato il primo turno di diretta prima di cedere, il secondo è uscito prematuramente dalla competizione.

Nella categoria ragazzi, Mattia Norato e Andrea Fortunato, nonostante i progressi rispetto alla stagione precedente, non sono riusciti a superare l’eliminazione diretta.

Infine, nella categoria allieve, Carla De Leva ha raggiunto il 40º posto, ma ha avuto qualche difficoltà che non riflette appieno il suo vero valore.

Per tutti gli under 14 della Conad Scherma Modica, il prossimo appuntamento sarà alla 2° prova regionale del 13/14 gennaio a Caltagirone.