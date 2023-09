Scherma Modica: Scalora e Spampinato convocati in maglia azzurra

Inizio entusiasmante per la stagione agonistica 2023/2024 della Federazione Italiana Scherma, con gli allenamenti delle nazionali giovanili che segnano il via. La Conad Scherma Modica è orgogliosa di avere i propri rappresentanti tra gli azzurrini, con Fernando Scalora e Francesco Spampinato che sono stati selezionati dal commissario tecnico del fioretto, Stefano Cerioni, tra i migliori 20 fiorettisti italiani delle categorie cadetti e giovani per partecipare all’allenamento collegiale a Sarnano (MC) dal 4 al 10 settembre.

Questa convocazione è una conferma del talento di entrambi, avendo già indossato la maglia azzurra in competizioni giovanili internazionali under 17 negli anni precedenti. Il passaggio alla categoria superiore degli under 20 rappresenterà una nuova sfida, con un livello tecnico più alto e una concorrenza nazionale e internazionale più forte. Tuttavia, Scalora e Spampinato hanno dimostrato nel corso degli anni di avere le capacità, le risorse fisiche e le abilità tecniche necessarie per aspirare a competere in palcoscenici sportivi di rilievo. Questo allenamento collegiale rappresenta un importante passo nel loro percorso di crescita, in cui si confronteranno con i migliori fiorettisti giovani italiani e avranno l’opportunità di mettersi in mostra in vista delle convocazioni per le competizioni internazionali future.

Nel frattempo, al PalaMoak, gli atleti delle categorie cadetti e giovani hanno ripreso ad allenarsi sotto la guida del preparatore atletico Emanuele Cappello per costruire una solida base fisica per affrontare la lunga stagione agonistica. A partire dal 4 settembre, sarà il momento degli agonisti delle categorie under 14 di riprendere l’allenamento, mentre nelle prossime settimane sarà il turno delle categorie esordienti. Inoltre, dal 25 settembre, prenderà il via il 40º Corso Scolastico Gratuito di avviamento alla scherma, rivolto agli alunni delle scuole primarie della città. È un’opportunità straordinaria per i bambini e le bambine che desiderano scoprire lo sport della scherma, uno sport che ha dato alla provincia iblea la sua prima medaglia d’oro olimpica.