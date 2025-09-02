Scherma Modica: ripartono gli allenamenti e il 42º corso scolastico gratuito

La Conad Scherma Modica è pronta a vivere una nuova stagione sportiva, tra passione, inclusione e crescita atletica. Dopo le vacanze estive, le pedane del PalaRizza in contrada Mauto si sono animate con il ritorno agli allenamenti per gli atleti di tutte le categorie.

Dal 1 settembre hanno ricominciato i più grandi, tra master e categorie agonistiche under20 e under17, guidati dai Prof. Salvatore Di Natale e Federico Giallongo. La prima fase della preparazione sarà dedicata al ricondizionamento fisico-atletico, per poi introdurre gradualmente la parte tecnico-schermistica. A seguire, dall’8 settembre, toccherà agli agonisti under14, mentre dal 15 settembre sarà il turno dei non agonisti e dei più piccoli under10, pronti a muovere i primi passi nella scherma.

42º Corso Scolastico Gratuito: “Sfodera il talento”

Un grande atteso appuntamento è il 42º Corso Scolastico Gratuito, che prenderà il via il 22 settembre, rivolto ai bambini e alle bambine dai 7 ai 10 anni delle scuole elementari di Modica. Il corso, ormai storico, ha come claim “Sfodera il talento” e testimonial d’eccezione i finalisti del Campionato Italiano under14, Sofia Spadaro e Giuseppe Di Stefano. Per oltre due mesi, i giovanissimi avranno la possibilità di avvicinarsi gratuitamente a uno sport che ha già regalato alla provincia di Ragusa una medaglia d’oro olimpica.

Inclusione e promozione della scherma

Quest’anno sono previste anche attività dedicate al settore paralimpico, master e ai bambini di 5/6 anni con il corso “Pulcini”. Sarà possibile provare gratuitamente la scherma in un contesto inclusivo, stimolante e aperto a tutti, promuovendo valori educativi, disciplina e divertimento.

La nuova stagione della Conad Scherma Modica promette quindi allenamenti intensi, eventi promozionali e tanta emozione, confermandosi come punto di riferimento per lo sport e l’inclusione nella città di Modica.

