Scherma Modica, eccellenza siciliana: corso istruttori regionali e stagione agonistica al via

Le pedane della Conad Scherma Modica si confermano punto di riferimento non solo agonistico ma anche didattico e formativo, ospitando il primo modulo del corso istruttori regionali di scherma – tecnici di 1º livello, organizzato dal Comitato Regionale.

La formazione: tra fioretto e scherma paralimpica

Il primo appuntamento, svoltosi la scorsa settimana, ha offerto un’introduzione generale alle tre armi della scherma con un approfondimento specifico sul fioretto, curato dai maestri modicani Leandro Giurdanella e Stefano Pedriglieri. A seguire, il maestro Giancarlo Puglisi ha tenuto una lezione sulla scherma paralimpica, disciplina in grande crescita.

Il percorso formativo proseguirà entro dicembre con i moduli dedicati a sciabola e spada, per poi concludersi con un tirocinio di sei mesi in sala scherma e l’esame finale della Federazione Italiana Scherma.

Stagione agonistica: sette spadisti in gara a Catania

Parallelamente alla formazione, la Conad Scherma Modica si prepara al via della nuova stagione agonistica. Nel prossimo fine settimana al PalaCus di Catania si terrà la prima prova regionale di qualificazione assoluta di spada maschile e femminile. Saranno sette gli spadisti modicani impegnati nella rincorsa alla qualificazione per la prova nazionale assoluta in programma a Roma a fine novembre.

42º Corso Scolastico Gratuito: ultimi posti disponibili

Grande entusiasmo anche per il 42º Corso Scolastico Gratuito, patrocinato dall’Assessorato allo Sport del Comune di Modica. Rivolto ai bambini tra i 7 e i 10 anni, il corso si avvia al tutto esaurito. Un percorso che unisce attività motoria, giochi di avviamento alla scherma e prime esperienze in pedana, con attrezzature fornite interamente dalla società.

