Scene da medioevo: fermato con una balestra nel centro di Catania

Camminava come un passante qualunque, ma quella busta di plastica nascondeva una sorpresa decisamente inquietante: una balestra di grandi dimensioni, completa di cartucce di ricarica. È quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato di Catania che hanno fermato un uomo di 43 anni, catanese, durante un servizio di controllo in via Sturiale.

Il comportamento sospetto dell’uomo ha attirato l’attenzione della squadra volanti: la busta, coperta con una coperta come a celare qualcosa di voluminoso, e l’atteggiamento nervoso del soggetto hanno spinto i poliziotti a intervenire.

