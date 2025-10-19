Scatto celestiale: la cometa Lemmon immortalata da Giovanni Tumino sul Golfo di Gela

Il cielo siciliano ha regalato un’emozione unica la sera del 17 ottobre 2025, quando l’astrofotografo ragusano Giovanni Tumino ha catturato la cometa C/2025 A6 (Lemmon) sopra il Golfo di Gela. Questo evento celeste, che si verifica raramene, ha offerto uno spettacolo straordinario visibile anche ad occhio nudo.

La Cometa Lemmon: ospite rara nel nostro cielo

Scoperta il 3 gennaio 2025 dal Mount Lemmon Survey in Arizona, la cometa C/2025 A6 (Lemmon) ha rapidamente guadagnato attenzione per la sua luminosità crescente. Con una magnitudine apparente di circa +5.7, è diventata visibile senza l’ausilio di telescopi, apparendo come una debole scia verde nel cielo serale. Il suo massimo avvicinamento alla Terra è previsto per il 21 ottobre 2025, a una distanza di circa 0.60 Unità Astronomiche (circa 89 milioni di chilometri) People.com.

Il capolavoro fotografico di Giovanni Tumino

Dopo il tramonto, Tumino ha posizionato la sua fotocamera Canon EOS R5 con obiettivo Sigma 105mm f/1.4 sulla costa occidentale ragusana, precisamente a Maghialonga. Ha scattato 100 pose da 1,6 secondi ciascuna a ISO 6400, senza l’ausilio di inseguimento motorizzato, per catturare la scia luminosa della cometa. L’elaborazione delle immagini è stata effettuata con i software PixInsight, StarnetV2 e Photoshop, rivelando una coda di polveri lunga e ben definita.

Un’occasione unica per l’astronomia siciliana

Questo scatto non solo testimonia la bellezza del cielo siciliano, ma sottolinea anche l’importanza dell’astrofotografia come strumento di divulgazione scientifica. Le immagini di Tumino, già riconosciute dalla NASA come Astronomy Picture of the Day, continuano a ispirare appassionati e professionisti del settore.

