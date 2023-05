Scappa da extracomunitari che lo minacciano e viene aggredito da due italiani. A Comiso 5 persone denunciate

Era stato minacciato da tre ragazzi extracomunitari appena maggiorenni (i quali avevano poco prima schiaffeggiato un minorenne) e scappando per invocare aiuto incontra due italiani che, piuttosto che soccorrerlo, lo aggrediscono con calci e pugni. E’ quanto incredibilmente avvenuto a Comiso dove un giovane ragazzo è stato malmenato. Per cinque persone è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Ecco cosa è accaduto lo scorso primo maggio nella città casmena.

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno infatti svolto un’attività investigativa serrata dopo una serie di aggressioni avvenute nella città di Comiso la sera del Primo maggio. Grazie all’ascolto delle persone offese e dei testimoni e alla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza di impianti pubblici e privati, gli agenti della “Volanti” sono riusciti a deferire all’Autorità giudiziaria cinque persone.

Due italiani e tre stranieri, tutti residenti a Comiso, dovranno rispondere di lesioni personali, minacce e danneggiamento aggravato. I fatti avvenuti quella sera risalgono a un breve intervallo di tempo e sono stati commessi tra la villa comunale, le stradine adiacenti la Chiesa Madre e la piazza Fonte Diana.

In particolare, gli agenti hanno ricostruito l’aggressione di un minore all’interno della villa comunale, schiaffeggiato da ragazzi extracomunitari appena maggiorenni. Il giovane ha dovuto ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Vittoria e ha riportato 3 giorni di prognosi. Dalle telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno visto che il gruppetto di giovani, dopo l’aggressione, si è diretto verso il centro cittadino danneggiando un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via e incontrando un uomo, anch’esso straniero, lo hanno minacciato.

Il giovane, terrorizzato, è riuscito a scappare in direzione del centro storico cittadino, invocando aiuto. Dopo qualche decina di metri, però, si è imbattuto in altri due uomini italiani che, anziché soccorrerlo e chiamare la forza pubblica, lo hanno aggredito per futili motivi con calci e pugni, procurandogli un trauma cranico.

Grazie alle indagini avviate immediatamente, gli agenti sono riusciti ad accertare in modo inequivocabile i reati ascrivibili ai soggetti identificati. I cinque individui sono stati quindi denunciati all’autorità giudiziaria di Ragusa.

