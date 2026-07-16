Sbatco a Pozzallo per 22 persone salvate da Guardia costiera

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Provengono dal Bangladesh, Eritrea e dall’Egitto i 22 migranti messi in salvo della motovedetta della Guardia costiera, la Cp 325 che li ha soccorsi a 40 miglia circa dalle coste siciliane. Tra i 22 migranti che risultano in buono stato di salute, dopo lo sbarco a Pozzallo, ci sono anche 8 minori.

Sono stati sottoposti a un doppio stati controllo medico, il primo a cura dellUsmaf – sanità marittima – e il secondo dell’azienda sanitaria provinciale di Ragusa con i medici Vincenzo Morello e Angelo Gugliotta. A favorire le operazioni di accoglienza la Protezione civile e la Fondazione Migrantes. Poi il trasferimento all’hot spot di Pozzallo per completare le procedure di identificazione.





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