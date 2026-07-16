Incidente sulla Via Sorda-Sampieri a Modica: scontro tra Range Rover e Fiat 500 elettrica

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Paura questa mattina lungo la Via Sorda-Sampieri, la strada che collega Modica alla fascia costiera e alle località balneari. Un incidente stradale ha coinvolto due autovetture, una Range Rover e una Fiat 500 elettrica, provocando momenti di apprensione tra gli automobilisti in transito.

La collisione è avvenuta per cause ancora in fase di accertamento.

Scontro tra un fuoristrada e una vettura elettrica: intervengono i vigili del fuoco

A seguito dell’incidente è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’area interessata dal sinistro. La presenza della Fiat 500 in versione elettrica ha richiesto particolare attenzione nelle operazioni, vista la necessità di verificare le condizioni del veicolo e garantire la sicurezza della zona.

Gli operatori hanno lavorato per eliminare eventuali situazioni di rischio e consentire la gestione dell’emergenza in condizioni di massima sicurezza.

Donna ferita trasportata al Pronto Soccorso

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla conducente della Fiat 500 elettrica. La donna è stata successivamente trasferita in ambulanza al Pronto Soccorso per sottoporsi agli accertamenti medici necessari.

Le sue condizioni, secondo le prime informazioni disponibili, non sarebbero gravi.

La Polizia Locale di Modica ricostruisce la dinamica

I rilievi sul luogo del sinistro sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Modica, impegnata a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

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