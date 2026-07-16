Il Consultorio familiare di Comiso torna a essere pienamente operativo dopo un importante intervento di riqualificazione che ha restituito alla città una struttura rinnovata, più accogliente e accessibile. I nuovi locali di via Keplero 1 sono stati inaugurati oggi alla presenza del direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago, e del sindaco di Comiso, Maria […]
Blitz della Polizia al Mercato di Vittoria: controlli a tappeto con le unità cinofile
16 Lug 2026 15:04
Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nel territorio di Vittoria, con un’operazione mirata a rafforzare la sicurezza urbana e la presenza delle forze dell’ordine nei punti ritenuti più sensibili della città.
L’attività, pianificata nell’ambito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Ragusa, punta ad aumentare i livelli di legalità e vivibilità sia nelle aree urbane sia nelle zone periferiche del comprensorio ipparino.
Controlli mirati nell’area del Mercato Ortofrutticolo
Particolare attenzione è stata riservata al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, considerato uno dei punti strategici del territorio.
L’operazione ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria e della Polizia Stradale, con il supporto delle unità cinofile, impiegate per rendere ancora più efficaci le attività di controllo e prevenzione.
Le verifiche hanno interessato sia gli accessi alla struttura commerciale sia le aree interne del mercato, attraverso controlli su persone e veicoli.
Controllati 24 veicoli e identificate 33 persone
Nel corso del servizio sono stati controllati 24 veicoli e identificate 33 persone, alcune delle quali già note alle forze dell’ordine.
L’attività ha consentito di contestare cinque sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada e una sanzione amministrativa per violazione della normativa sugli stupefacenti.
L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione volto a garantire maggiore sicurezza sul territorio e a contrastare fenomeni di illegalità nelle aree di maggiore interesse economico e commerciale.
© Riproduzione riservata