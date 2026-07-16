Blitz della Polizia al Mercato di Vittoria: controlli a tappeto con le unità cinofile

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Proseguono i controlli straordinari della Polizia di Stato nel territorio di Vittoria, con un’operazione mirata a rafforzare la sicurezza urbana e la presenza delle forze dell’ordine nei punti ritenuti più sensibili della città.

L’attività, pianificata nell’ambito delle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Ragusa, punta ad aumentare i livelli di legalità e vivibilità sia nelle aree urbane sia nelle zone periferiche del comprensorio ipparino.

Controlli mirati nell’area del Mercato Ortofrutticolo

Particolare attenzione è stata riservata al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, considerato uno dei punti strategici del territorio.

L’operazione ha visto impegnati gli agenti della Squadra Mobile, del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria e della Polizia Stradale, con il supporto delle unità cinofile, impiegate per rendere ancora più efficaci le attività di controllo e prevenzione.

Le verifiche hanno interessato sia gli accessi alla struttura commerciale sia le aree interne del mercato, attraverso controlli su persone e veicoli.

Controllati 24 veicoli e identificate 33 persone

Nel corso del servizio sono stati controllati 24 veicoli e identificate 33 persone, alcune delle quali già note alle forze dell’ordine.

L’attività ha consentito di contestare cinque sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada e una sanzione amministrativa per violazione della normativa sugli stupefacenti.

L’operazione rientra in un più ampio piano di prevenzione volto a garantire maggiore sicurezza sul territorio e a contrastare fenomeni di illegalità nelle aree di maggiore interesse economico e commerciale.

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