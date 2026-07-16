Inchiesta “Corte dei miracoli”, arresti domiciliari per il deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto

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Nuovo sviluppo nell’inchiesta “Corte dei miracoli”, l’indagine della Procura di Caltanissetta che punta a fare luce su presunti episodi di corruzione legati al Cefpas, il Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del personale sanitario. Gli agenti della Squadra mobile di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, che dopo il coinvolgimento nell’inchiesta ha annunciato le dimissioni da Forza Italia.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, Santi Bologna, che ha accolto solo parzialmente le richieste avanzate dalla Procura. I magistrati del pool coordinato dal procuratore Salvatore De Luca, composto dai sostituti Chiara Benfante, Vera Giordano e Piera Anzalone, avevano infatti chiesto per il parlamentare regionale agrigentino, 58 anni, la misura della custodia cautelare in carcere.

L’indagine sul Cefpas e il presunto intreccio di nomine e incarichi

Al centro dell’inchiesta c’è il Cefpas, ente che svolge un ruolo strategico nella formazione del personale sanitario siciliano. Secondo l’ipotesi investigativa, all’interno della struttura si sarebbe sviluppato un presunto sistema basato su favori, nomine e conferimenti di incarichi ritenuti dagli inquirenti non regolari.

Gli investigatori stanno ricostruendo i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti e le modalità con cui sarebbero state gestite alcune procedure interne all’ente. L’obiettivo è verificare l’eventuale esistenza di un meccanismo illecito nella scelta di collaboratori, nell’assegnazione di incarichi e nella gestione delle posizioni strategiche.

Misure interdittive per altri sette indagati

Oltre all’arresto domiciliare disposto nei confronti di Riccardo Gallo Afflitto, sono stati eseguiti provvedimenti interdittivi nei confronti di altri sette indagati coinvolti nell’inchiesta.

Anche in questo caso il gip ha accolto soltanto in parte le richieste cautelari avanzate dalla Procura, disponendo misure ritenute proporzionate rispetto agli elementi raccolti durante la fase investigativa.

La posizione del deputato regionale e le dimissioni da Forza Italia

Riccardo Gallo Afflitto, deputato regionale siciliano originario di Montevideo e rappresentante dell’area agrigentina, ha deciso di lasciare Forza Italia dopo il coinvolgimento nell’indagine.

La misura cautelare nei suoi confronti arriva al termine di un’attività investigativa che ha portato gli inquirenti a ipotizzare un suo coinvolgimento nel presunto sistema di gestione delle nomine e degli incarichi al Cefpas.

L’inchiesta continua: da chiarire ruoli e responsabilità

L’indagine “Corte dei miracoli” resta ancora in corso. Gli investigatori proseguono gli accertamenti per definire il quadro complessivo della vicenda e stabilire eventuali responsabilità individuali.

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