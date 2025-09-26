Sbarco a Pozzallo: 51 migranti salvati da Guardia costiera

Sono 51 le persone messe in salvo dala Guardia costiera e trasferite a Pozzallo a bordo della motovedetta Cp 325. Sono state recuperate a circa 30 miglia a sud est di Pozzallo. I migranti, tutti originari del Bangladesh, sono tutti uomini, eccetto 3 minori. Erano partiti dalla Libia tre giorni fa. Alla conclusione dello sbarco coordinato dala Prefettura e iniziato intorno all’1.30 di questa notte alla banchina militare, sono stati accolti all’hot spot di Pozzallo. Doppio controllo sanitario, prima dell’Usmaf, la sanità marittima, coordinato dal medico Vincenzo Morello e poi dell’Asp, Azienda sanitaria provinciale con il coordinamento del medico Angelo Gugliotta; i migranti, tutti bagnati e infreddoliti, stanno bene, nessuno ha avuto bisogno di approfondimenti medici.

