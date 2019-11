Migranti: sbarco Pozzallo, due ricoverati in ospedale - Ragusa Oggi

Migranti: sbarco Pozzallo, due ricoverati in ospedale

Si sono concluse nel porto di Pozzallo le operazioni di sbarco dei 151 migranti soccorsi al largo delle coste libiche dalla nave Asso Trenta, che opera come supporto alle piattaforme petrolifere nel Canale di Sicilia. Tra i profughi, in gran parte provenienti da paesi dell’area subsahariana ma anche da Siria e Bagladesh, anche 15 donne, una delle quali incinta, e nove minori, alcuni dei quali in tenera eta’.

L’ispezione sanitaria condotta dal medico marittimo Vincenzo Morello a bordo dell’Asso Trenta sui migranti sbarcati ha permesso di verificare che la maggioranza era affetta da scabbia, mentre, una donna in gravidanza e’ stata trasferita in Ospedale insieme ad un uomo che era in condizioni visibilmente provate. Ieri sera erano state evacuate in emergenza due donne incinte insieme ai rispettivi mariti che sono approdati a Lampedusa. A chiusura dello sbarco sono approdati a Pozzallo 123 uomini, 15 donne e 14 minori. Ora i migranti si trovano nel locale hotspot. Il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatura ha dichiarato di “aver ricevuto assicurazioni che i profughi saranno ricollocati quanto prima in altri paesi europei”.

Altre due donne incinte erano state fatte evacuare in nottata dalla nave e trasferite sulla terraferma. Alle operazioni in banchina, coordinate dalla Prefettura di RAGUSA, hanno partecipato operatori sanitari, forze dell’ordine e associazioni umanitarie. I profughi sono stati gia’ trasferiti nell’hot spot di Pozzallo, che era stato in parte svuotato e dove attualmente si trovano nel complesso oltre 200 migranti.