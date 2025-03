Sarà l’ex vescovo di Noto, Antonio Staglianò, a celebrare i funerali di Eleonora Giorgi

Sarà l’ex vescovo di Noto, Antonio Staglianò, a celebrare i funerali dell’attrice Eleonora Giorgi, scomparsa all’età di 71 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas che le è stato diagnosticato nell’ottobre del 2023. I funerali si terranno mercoledì 5 marzo alle ore 16:00 presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, mentre la camera ardente sarà allestita domani nella stessa chiesa.

Eleonora Giorgi era nota per la sua versatilità nel cinema italiano, avendo lavorato con registi come Federico Fellini e Dario Argento. Nel 1982 vinse il David di Donatello per la sua interpretazione in “Borotalco”, per la regia di Carlo Verdone. La famiglia ha comunicato che l’attrice si è spenta serenamente, circondata dall’affetto dei suoi figli.

Il Vescovo Antonio Staglianò, noto per la sua “pop theology” e per l’uso della musica contemporanea nelle sue omelie, celebrerà le esequie. Staglianò è stato Vescovo della Diocesi di Noto dal 2009 al 2022, quando Papa Francesco lo ha nominato presidente della Pontificia Accademia di Teologia. Nel 2024 è divenuto rettore della Basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma.

