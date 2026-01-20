Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca travolto da un’onda anomala sul lungomare (sta bene)

SANTA TERESA DI RIVA – Un episodio tanto inatteso quanto “spettacolare” ha coinvolto Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina, mentre si trovava sul lungomare di Santa Teresa di Riva.

De Luca stava camminando sul lungomare, in compagnia del sindaco di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice, quando all’improvviso un’onda anomala si è abbattuta sulla battigia, travolgendolo sotto gli occhi dei presenti. La scena, ripresa in diretta video, mostra il primo cittadino di Taormina trascinato per qualche metro dalla forza dell’acqua.

Nonostante lo spavento e la sorpresa del momento, le condizioni di Cateno De Luca sono apparse subito buone. Nessuna conseguenza fisica, solo un grande spavento e qualche attimo di comprensibile concitazione.

L’episodio, diventato rapidamente virale sui social, ha suscitato reazioni ma fortunatamente si è concluso senza gravi conseguenze. Un promemoria, ancora una volta, della forza imprevedibile del mare anche quando le condizioni sembrano tranquille.

