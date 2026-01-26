Santa Croce: via libera ai lavori per il consolidamento del litorale da Torre di Mezzo a Punta Secca

Una notizia di grande importanza per la fascia costiera del comune ragusano: la Regione Siciliana ha approvato l’ultimo passaggio dell’iter amministrativo necessario per avviare gli interventi di ricostruzione, consolidamento e tutela del litorale comunale, finanziati con 3,5 milioni di euro dai fondi FSC.

Il progetto, la cui prima fattibilità risale al 2017, è stato definito definitivamente nel 2023 dall’attuale amministrazione comunale e prevede un intervento complessivo su tutto il tratto costiero, a partire da Torre di Mezzo, fino alle aree di Caucana, Casuzze e Punta Secca, comprese le zone archeologiche. Tra gli obiettivi principali, anche il rifacimento e la riqualificazione di tutti gli accessi al mare, con l’intento di rendere la costa più sicura e fruibile per residenti e turisti.

«Avremmo voluto avviare prima i lavori – ha dichiarato il Sindaco Peppe Dimartino – ma i tempi della burocrazia spesso rallentano le reali esigenze del territorio. Oggi, però, possiamo finalmente guardare alla fase conclusiva di un percorso complesso e atteso da anni».

