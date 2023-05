Santa Croce: quattro persone denunciate per rissa

I carabinieri di Santa Croce hanno denunciato 4 persone per rissa. Si tratta di quattro tunisini che sabato scorso hanno iniziato la lite per futili motivi tra via Caucana e via Roma. Un quarantacinquenne, due ventisettenni, un ventitreenne, hanno iniziato a litigare colpendosi a vicenda con calci e pugni.

UNA LITE PER FUTILI MOTIVI

I militari, grazie a dei filmati raccolti da persone che si trovavano sul posto che ritraevano l’intera vicenda, hanno appurato che tutto è nato dal lancio di una bottiglia di vetro. All’arrivo delle forze dell’ordine i responsabili si erano già allontanati dal luogo della rissa. A seguito dell’attività d’indagine, i carabinieri sono riusciti a identificare i quattro tunisini.