Santa Croce approva la “rottamazione” dei tributi: fino a 60 rate senza sanzioni

Una misura attesa, concreta e con un forte impatto sociale. Il Consiglio comunale di Santa Croce Camerina ha approvato all’unanimità il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, recependo le opportunità previste dalla Legge di Bilancio 2026. Un provvedimento che punta a dare respiro a famiglie e attività economiche, consentendo di regolarizzare i debiti con il Comune in condizioni più sostenibili.

Stop a sanzioni e interessi: si paga solo il dovuto

Il cuore della misura è chiaro: eliminazione di sanzioni e interessi sugli atti esecutivi già emessi. La definizione agevolata riguarda tutti i tributi comunali e include le posizioni debitorie maturate fino al 31 marzo 2026. In questo modo, i cittadini potranno chiudere le proprie pendenze pagando esclusivamente il capitale dovuto, con la possibilità di diluire l’importo nel tempo.

Rateizzazione fino a 60 mesi

Uno degli aspetti più rilevanti è l’estensione del piano di rateizzazione. Grazie a un emendamento approvato in aula, il numero massimo delle rate passa da 36 a 60 mensilità, con una soglia minima fissata a 50 euro. Una scelta che amplia la platea dei beneficiari e rende l’adesione più accessibile, soprattutto per chi si trova in difficoltà economica.

Una risposta alle difficoltà economiche

Il provvedimento si inserisce in un contesto in cui molte famiglie e imprese stanno affrontando un periodo complesso. La possibilità di rientrare gradualmente dai debiti, senza il peso aggiuntivo di sanzioni e interessi, rappresenta un incentivo concreto alla regolarizzazione e al recupero di un rapporto più equilibrato tra cittadini e amministrazione.

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