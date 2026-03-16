Sanità e territorio: primari e cittadini a confronto nel convegno “Emergenza è territorio”

Grande successo di pubblico per il convegno “Emergenza è territorio”, organizzato dalla Misericordia di Modica con il patrocinio del Comune di Pozzallo. L’evento si è svolto sabato mattina presso lo Spazio Culturale Meno Assenza, raccogliendo l’interesse di operatori sanitari, cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali.

La mattinata ha visto interventi di alto profilo scientifico, tra cui le relazioni dei Primari dei Pronto Soccorso della provincia: il Dott. Giovanni Noto, Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II, il Dott. Romualdo Polara, Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore Nino Baglieri, e il Dott. Giuseppe Molino, Direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale R. Guzzardi. L’evento è stato introdotto e moderato dal Dott. Giuseppe Ammatuna, responsabile scientifico, con l’apertura del Governatore della Misericordia, Dott. Angelo Gugliotta.

L’iniziativa si inserisce nella lunga tradizione della Misericordia di Modica di promuovere la salute pubblica e sensibilizzare i cittadini sui temi della sanità. “Emergenza è territorio” ha avuto come obiettivo principale quello di rafforzare la relazione tra operatori sanitari e pazienti, valorizzando non solo le competenze cliniche ma anche la dimensione umana della cura, in particolare nei momenti di maggiore fragilità.

Durante il convegno si è sottolineata l’importanza di creare occasioni di formazione e confronto che mettano al centro l’ascolto, la fiducia e la qualità della relazione di cura. L’iniziativa intende avviare un percorso itinerante nelle città del comprensorio, tra cui Scicli, Ispica e Modica, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sanità più attenta alla persona e ai suoi bisogni.

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