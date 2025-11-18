Sanità digitale in Sicilia: l’AI entra nei reparti di ortopedia

La sanità siciliana compie un passo decisivo verso l’innovazione digitale: l’intelligenza artificiale entra ufficialmente nei percorsi diagnostici e post-operatori dell’ortopedia. È quanto emerso durante il focus di aggiornamento “L’ortopedia del futuro”, tenutosi a Villa Politi a Siracusa e coordinato dal dott. Emanuele Lombardo, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Istituto Ortopedico Villa Salus.

L’incontro, ormai appuntamento annuale, ha riunito esperti, docenti universitari, tecnici e professionisti sanitari, offrendo un quadro chiaro e concreto di come l’AI stia già trasformando il settore, dalla gestione del paziente alla chirurgia di precisione.

AI e nuovi strumenti digitali: un ponte continuo tra medico e paziente

Durante il focus è stato evidenziato come assistenti virtuali, totem interattivi, app e piattaforme digitali — anche attraverso canali di messaggistica come WhatsApp e Telegram — consentano oggi di: monitorare i parametri clinici dei pazienti dimessi, garantire un collegamento costante con il medico, migliorare l’aderenza alle terapie, offrire un supporto continuo nei percorsi di fisioterapia.

Un cambiamento che interessa soprattutto la fase post-operatoria, dove la continuità assistenziale e la personalizzazione del recupero risultano decisive.

Esperti a confronto: vantaggi concreti e applicazioni reali dell’AI

Il docente universitario Francesco Rundo (Università di Catania) ha illustrato come l’intelligenza artificiale possa migliorare la pianificazione chirurgica e la gestione predittiva dei pazienti. Attraverso applicazioni specifiche, è possibile valutare alcuni parametri clinici senza ricorrere a esami complessi, accelerando diagnosi e controlli.

L’ingegnere Giovanni Bennardo, esperto di biomedicina, ha mostrato sistemi AI già operativi anche in strutture pubbliche: interfacce in grado di dialogare con i pazienti 24 ore su 24, indirizzarli allo specialista più adatto e ridurre tempi di attesa e passaggi intermedi.

Villa Salus: robotica e realtà aumentata già in uso

Nel reparto di ortopedia diretto dal dott. Lombardo, robotica e realtà aumentata rappresentano ormai strumenti ordinari della chirurgia di precisione. L’integrazione con l’AI, confermata anche dal direttore sanitario Rosario Di Lorenzo, permetterà di definire un percorso completo. Prima dell’intervento: valutazione dei rischi e pianificazione personalizzata. Durante l’intervento: supporto intelligente al gesto chirurgico. Dopo l’intervento: monitoraggio del recupero e fisioterapia guidata.

Un approccio in cui l’AI non sostituisce il medico, ma ne amplifica le competenze, migliorando sicurezza e qualità delle cure.

Il focus ha incluso anche una sessione tecnica con i medici ortopedici Giuseppe Arrabito e Salvatore Natale Pizzo, che hanno illustrato interventi in sala operatoria eseguiti con l’ausilio della robotica.

