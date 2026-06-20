San Giovanni a rischio disagi: programmato blackout nel giorno più importante per Pozzallo

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Cresce la preoccupazione tra residenti ed esercenti del centro cittadino per la programmata interruzione dell’energia elettrica prevista per mercoledì 24 giugno, in concomitanza con i festeggiamenti per San Giovanni, patrono della città di Pozzallo.

L’avviso diffuso nelle ultime ore segnala lo stop alla fornitura elettrica dalle 9.30 alle 17.15 in diverse strade particolarmente sensibili dal punto di vista commerciale e turistico, tra cui via Mazzini, via D’Acquisto, via Sicilia, via Trento, via Sardegna e via delle Fosse Ardeatine.

Una comunicazione che ha immediatamente acceso l’attenzione di cittadini e operatori economici, soprattutto alla luce del fatto che il 24 giugno rappresenta uno dei giorni più importanti dell’anno per Ragusa, con un forte afflusso di visitatori e un’intensa attività legata a ristorazione, accoglienza e commercio.

Il timore degli operatori: “Rischio danni economici nel giorno di festa”

Secondo quanto segnalato dagli esercenti della zona, un’interruzione prolungata dell’energia elettrica proprio durante la festa patronale potrebbe causare disagi significativi e perdite economiche rilevanti, in un momento in cui molte attività si preparano a lavorare a pieno regime.

Il blackout programmato coinvolgerebbe infatti aree strategiche del centro urbano, dove insistono numerose attività di ristorazione e strutture ricettive che contano proprio sulla giornata di San Giovanni per registrare uno dei picchi di affluenza dell’anno.

L’intervento per chiedere lo spostamento dei lavori

Alla luce della segnalazione, è stata immediatamente attivata una interlocuzione con gli enti competenti per verificare la possibilità di rivedere la programmazione dell’intervento e individuare una data alternativa.

L’obiettivo è evitare che un intervento tecnico necessario possa trasformarsi in un elemento di criticità proprio nel giorno più significativo per la città, cercando soluzioni che riducano al minimo l’impatto sulle attività economiche e sulla vivibilità del centro storico.

La richiesta è quella di rimodulare il calendario dei lavori, spostandoli in un’altra giornata meno impattante, così da garantire sia l’esecuzione degli interventi sia la tutela del tessuto commerciale locale.

San Giovanni e la città in festa: equilibrio tra servizi e territorio

Il 24 giugno rappresenta per Pozzallo un momento centrale dal punto di vista religioso, culturale e turistico. La presenza di migliaia di persone tra celebrazioni, eventi e attività collaterali rende la gestione dei servizi pubblici un aspetto particolarmente delicato.

Per questo motivo, la notizia dell’interruzione programmata ha sollevato un dibattito immediato sull’opportunità di coordinare con maggiore attenzione gli interventi tecnici in occasione di giornate ad alta intensità urbana.

La richiesta di una nuova programmazione

In attesa di riscontri ufficiali, resta forte l’auspicio che venga trovata una soluzione condivisa, capace di conciliare le esigenze tecniche dei lavori con quelle economiche e sociali della città.

La priorità, sottolineano i soggetti coinvolti, resta quella di evitare disagi in un giorno in cui Ragusa si prepara ad accogliere visitatori, cittadini e attività commerciali in occasione della festa del patrono.

A seguire la vicenda è Quintilia Celestri di Pozzallo in Movimento.

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