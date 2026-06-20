Incendio a Viale Europa a Vittoria. L’allarme dei residenti: «Nessuna bonifica dopo il rogo, il rischio resta alto»

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A più di una settimana dal devastante incendio che il 10 giugno scorso ha messo in allarme centinaia di famiglie residenti nella zona di viale Europa a Vittoria, l’area interessata dal rogo versa ancora in condizioni che destano forte preoccupazione. Sterpaglie, vegetazione secca e tracce evidenti dell’incendio risultano ancora presenti nei terreni a ridosso delle abitazioni, alimentando il timore che possano verificarsi nuovi episodi durante le settimane più calde dell’estate.

La situazione emerge dopo una nuova verifica effettuata nell’area, dove numerosi residenti continuano a segnalare criticità e a chiedere interventi urgenti di messa in sicurezza. Le testimonianze raccolte raccontano di momenti di grande tensione vissuti durante l’incendio del 10 giugno, quando le fiamme, sospinte dal vento, si sono avvicinate pericolosamente alle case costringendo molte persone a mettere al riparo veicoli, attrezzature e beni personali.

A preoccupare maggiormente i cittadini è l’assenza di interventi immediati successivi all’emergenza. Le aree interessate dal rogo non sarebbero state ancora bonificate e la presenza di vegetazione secca rappresenterebbe un potenziale innesco per nuovi incendi. Un rischio che aumenta con l’innalzamento delle temperature e con l’arrivo della stagione estiva, tradizionalmente caratterizzata da condizioni favorevoli alla propagazione del fuoco.

Nel quartiere, densamente abitato e frequentato quotidianamente da famiglie, cresce il malcontento per quella che viene percepita come una mancanza di attenzione verso una problematica che riguarda direttamente la sicurezza pubblica. I residenti chiedono controlli, manutenzione e interventi rapidi sui terreni che presentano ancora situazioni di degrado e abbandono.

Tra le questioni segnalate figurano anche la presenza di lotti privati non curati e di aree pubbliche che necessiterebbero di interventi di pulizia e manutenzione. In particolare, viene sollecitata una verifica sullo stato degli alberi e della vegetazione rimasta dopo il passaggio delle fiamme, oltre all’attivazione di controlli finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza previsti per i proprietari dei terreni.

L’obiettivo indicato dai cittadini è evitare che quanto accaduto il 10 giugno possa ripetersi. Il ricordo delle fiamme che hanno minacciato abitazioni e residenti è ancora vivo e alimenta la richiesta di un’azione concreta e immediata per ridurre ogni possibile fattore di rischio.

A sollevare pubblicamente il caso è stato il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che dopo un sopralluogo nella zona ha denunciato la mancata bonifica dell’area e l’assenza di interventi ritenuti necessari per garantire la sicurezza dei residenti. L’esponente politico ha annunciato che continuerà a monitorare la situazione nelle prossime settimane, chiedendo alle istituzioni competenti di intervenire con urgenza per la messa in sicurezza dei terreni interessati dall’incendio.

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