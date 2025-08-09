Primo caso accertato in Sicilia di infezione da virus West Nile, e le condizioni del paziente sono gravi. Si tratta di un uomo di 74 anni, originario di Caserta e immunodepresso, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Si era presentato al pronto soccorso con febbre altissima (oltre i 41°) e diplopia, […]
Sampieri senza acqua: guasto al pozzo Petraro, tecnici al lavoro
09 Ago 2025 09:27
La borgata marinara di Sampieri si è svegliata questa mattina senza acqua a causa di un guasto al quadro elettrico del pozzo Petraro, principale fonte di approvvigionamento della frazione.
Dalle 7 di stamani gli operai della ditta incaricata da Iblea Acque sono sul posto per eseguire la riparazione. I lavori dovrebbero concludersi entro un paio d’ore e comunque nella mattinata.
Aggiornamento
Alle 9:48 di stamani l’acquedotto di Sampieri è tornato a funzionare regolarmente dopo il tempestivo e rapido intervento di sostituzione della scheda del quadro elettrico del pozzo Petraro.
In parallelo ha continuato a emungere acqua il pozzo Esa di contrada Raspullo, a monte della borgata.
Quanti dovessero ancora avere carenza idrica possono chiamare il numero verde di Iblea Acque 800166321 per il servizio autobotte gratuito a domicilio.
