Salvatore Giardina è il nuovo comandante dei vigili urbani di Comiso

Presentato ufficialmente il nuovo Comandante dei VV.UU, il dott. Salvatore Giardina, che prende il posto dell’avv. Marco Comitini. “Il Comandante Giardina dà ampie garanzie grazie all’esperienza maturata”. Dichiarazioni dell’assessore alla Polizia Locale, Dante Di Trapani.

“Abbiamo salutato con grande piacere l’ingresso del nuovo Comandante – commenta Di Trapani – il dott. Giardina, che dà ampie garanzie, nonostante la giovane età, grazie ad una esperienza già acquisita e molto importante sul territorio. Quindi siamo sicuri che continuerà sul solco dell’attività svolta dal precedente comandante, l’avv. Comitini, e per tutti noi sarà una ulteriore possibilità di crescita, così come lo sarà per il personale in forza al Comando di polizia locale.

L’obiettivo è dare a Comiso il miglior servizio possibile in uno dei settori più difficoltosi ma anche più importanti di una città come la nostra”.



“Sono onorato di avere ricevuto questo incarico – aggiunge il nuovo Comandante Giardina – dall’Amministrazione comunale, ringrazio il Sindaco, l’assessore alla Polizia Municipale, e la giunta tutta, per avermi dato la possibilità e l’occasione di crescere professionalmente nell’ambito e nel ruolo assegnatomi. Sarà un mio obbiettivo cercare di apportare un contributo, a beneficio della cittadinanza, con la collaborazione di tutto il personale della Polizia Locale del Comune di Comiso”.