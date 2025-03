“Doniamo voce…in memoria di Orazio Tona”: a Modica, incontro sulla SLA e donazione

Domani, venerdì 14 marzo, alle 17:00, nei locali del Centro di Riabilitazione per Disabili C.S.R. di Modica (Via Paolo Orsi 18), si terrà l’iniziativa “Doniamo voce… In memoria di Orazio Tona”, un momento di sensibilizzazione e divulgazione sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), malattia neurodegenerativa che in Sicilia colpisce oltre 500 persone.

L’evento, organizzato dal C.S.R. e dall’AISLA – Sezione Area Vasta Sicilia Orientale, vuole ricordare Orazio Tona, a un anno dalla sua scomparsa. Il C.S.R. si è preso cura di lui, offrendo assistenza riabilitativa e supporto alla sua famiglia.

Un momento di approfondimento e testimonianze

L’incontro sarà l’occasione per approfondire le conoscenze sulla SLA e comprendere il ruolo fondamentale delle Associazioni e dei Centri di riabilitazione, che offrono non solo supporto ai pazienti ma anche ai loro familiari.

Interverranno: Giovanna Di Falco, Direttore Sanitario del C.S.R., Giovanni Lo Trovato, Responsabile Organizzativo del C.S.R., Orazio Arena, Presidente AISLA – Sezione Area Vasta Sicilia Orientale, Giovanna Tona, Vicepresidente AISLA e figlia di Orazio Tona

Una donazione per migliorare la comunicazione dei pazienti

Durante l’evento, la famiglia di Orazio Tona effettuerà una importante donazione in favore degli Utenti del C.S.R.: verranno consegnati 4 tablet dotati di software speciali, che permettono alle persone colpite dalla SLA, prive della voce e della mobilità degli arti, di comunicare con il mondo esterno.

L’iniziativa rappresenta un importante passo verso una maggiore consapevolezza sulla SLA e sull’importanza di strumenti che possano migliorare la qualità della vita di chi ne è affetto.

