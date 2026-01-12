Salvatore Fazzino nuovo questore di Ragusa

“I risultati si ottengono se c’è sinergia tra le varie istituzioni. La sinergia con la popolazione si ottiene con la fiducia. Lavoreremo perché questo rapporto di fiducia con i cittadini si rafforzi sempre di più”. Si presenta così il nuovo questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, che si e insediato questa mattina alla guida della Polizia della provincia di Ragusa.

Il nuovo questore ha parlato della necessità di garantire una massima trasparenza e la massima collaborazione a tutti i livelli, anche con la stampa.

La sua attenzione sarà rivolta a tutte le città. “Ma non ci sono piani precostituiti. Sono abituato a verificare di persona a conoscere, a capire e poi ad assumere delle decisioni”.

Trova anche a Ragusa il problema di organici ridotti. “La situazione a Ragusa – spiega – non e diversa da quella di altre province. Abbiamo delle carenze, ma assolutamente in linea con la situazione nazionale e di tutte le altre questure”.

Sguardo puntato sul problema della criminalità e della microcriminalità, della presenza di stranieri, assolutamente scollegati dalle comunità organizzate presenti nel territorio, del problema della sicurezza dei cittadini, spesso messa a repentaglio dalla presenza di immigrati irregolari o collegati a sacche criminali, con presenze sia italiane che straniere.

“La sicurezza dei cittadini deve essere garantita. Anche i piccoli reati vanno perseguiti” ha detto Fazzino.

Sguardo puntato anche sulle tematiche oggi di emergenza: la sicurezza nei locali pubblici. La tragedia di Crans Montana rende necessario rafforzare i controlli. “Erano gia previsti” spiega il questore con i suoi collaboratori. “Chiediamo anche per questo la collaborazione dei cittadini – afferma Fazzino – chiediamo di segnalarci se nel territorio ci sono serate danzanti non autorizzate. “Sappiamo che spesso si organizzano serate in locali non idonei o sprovvisti di licenza. Questo non può essere consentito”.

