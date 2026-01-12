Home / Attualità

Salvatore Fazzino nuovo questore di Ragusa

12 Gen 2026 11:49

“I risultati si ottengono se c’è sinergia tra le varie istituzioni. La sinergia con la popolazione si ottiene con la fiducia. Lavoreremo perché questo rapporto di fiducia con i cittadini si rafforzi sempre di più”. Si presenta così il nuovo questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, che si e insediato questa mattina alla guida della Polizia della provincia di Ragusa.

Il nuovo questore ha parlato della necessità di garantire una massima trasparenza e la massima collaborazione a tutti i livelli, anche con la stampa.

La sua attenzione sarà rivolta a tutte le città. “Ma non ci sono piani precostituiti. Sono abituato a verificare di persona a conoscere, a capire e poi ad assumere delle decisioni”.

Trova anche a Ragusa il problema di organici ridotti. “La situazione a Ragusa – spiega – non e diversa da quella di altre province. Abbiamo delle carenze, ma assolutamente in linea con la situazione nazionale e di tutte le altre questure”. 

Sguardo puntato sul problema della criminalità e della microcriminalità, della presenza di stranieri, assolutamente scollegati dalle comunità organizzate presenti nel territorio, del problema della sicurezza dei cittadini, spesso messa a repentaglio dalla presenza di immigrati irregolari o collegati a sacche criminali, con presenze sia italiane che straniere. 

“La sicurezza dei cittadini deve essere garantita. Anche i piccoli reati vanno perseguiti” ha detto Fazzino. 

Sguardo puntato anche sulle tematiche oggi di emergenza: la sicurezza nei locali pubblici. La tragedia di Crans Montana rende necessario rafforzare i controlli. “Erano gia previsti” spiega il questore con i suoi collaboratori. “Chiediamo anche per questo la collaborazione dei cittadini – afferma Fazzino – chiediamo di segnalarci se nel territorio ci sono serate danzanti non autorizzate. “Sappiamo che spesso si organizzano serate in locali non idonei o sprovvisti di licenza. Questo non può essere consentito”.

