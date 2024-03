Salta la festa di San Giorgio a Ragusa Ibla? Il comitato contro incertezza su “depatronizzazione”

In assenza di certezze, se cioè anche San Giorgio è patrono della città di Ragusa, al momento ipotesi non confermata dal Vaticano che si è invece espresso sull’ipotesi di un solo patrono, San Giovanni, il comitato dei festeggiamenti di San Giorgio starebbe valutando l’ipotesi, al momento abbastanza concreta, di non procedere con i festeggiamenti esterni che ogni anno hanno richiamato migliaia di fedeli, appassionati e turisti. E’ quanto trapela, con sempre più insistenza, tra i componenti del comitato dei festeggiamenti, voci che sono state rimbalzate anche in tv oggi in un servizio tg di Marco Scavino su Videomediterraneo che ha intervistato Stefano Avola, il presidente dell’associazione storico culturale San Giorgio, che ha ribadito la volontà di stoppare la festa quantomeno se non arriverà chiarezza dagli organismi competenti.

Avola parla della necessità di dare pari dignità a San Giorgio. Ecco le sue parole nell’intervista tv: “Stiamo attendendo questo verdetto, questo esito. E’ un anno che lavoriamo. Da parte del comitato e da parte di altri cittadini he ci sostengono, c’è molta stanchezza pure. Dunque mi viene di invitare le autorità competenti a dare il verdetto, per restituire dignità alla festa di San Giorgio, perchè non si puo’ parlare di festa patronale dopo quello che sta succedendo se prima non c’è un esito giusto, un esito che ridia giustizia a San Giorgio e alla comunità, che al momento è stanca e oppressa da queste vicende”.

