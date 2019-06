Saldi estivi, ecco quando iniziano e quanto dureranno - Ragusa Oggi

Saldi estivi, ecco quando iniziano e quanto dureranno

Anche se il caldo è arrivato solo da qualche settimana, si avvicina già il periodo dei saldi estivi 2019. Questa volta cominceranno a inizio luglio in tutta Italia, anche se non mancano le eccezioni.

Come succede da diversi anni, la data di inizio dei saldi è comune a quasi tutte le regioni d’Italia. In questa estate 2019 si darà ufficialmente il via agli sconti di fine stagione il 6 luglio, a seguire la regola generale saranno Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. Naturalmente non mancano le eccezioni e sono diverse le regioni che anticiperanno di qualche giorno questa data. A dare il via alle offerte estive saranno Liguria e Sicilia, dove si cominceranno a trovare abiti e accessori in saldo nei negozi a partire dall’1 luglio, il giorno successivo, ovvero il 2 luglio, sarà il turno della Basilicata, mentre il 5 luglio della provincia autonoma di Bolzano.

A variare anche la data di chiusura. I saldi estivi dureranno fino al 14 agosto in Liguria, in Lazio e nella provincia Autonoma di Bolzano fino al 17 agosto, in Valle d’Aosta fino al 20 e in Piemonte fino al 26. In Abruzzo questa data slitta al 29 agosto, mentre in Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria al 30 agosto. In Veneto i negozi cominceranno a proporre solo collezioni autunnali a partire dal 31 agosto, mentre in Calabria e Marche dall’1 settembre. A chiudere la lista ci sono la Basilicata, che terminerà i saldi estivi il 2 settembre, e Puglia e Sicilia, dove ci si potrà dare allo shopping a prezzi ribassati fino al 15 settembre.

Diversa la situazione per gli acquisti online. Sulla maggior parte degli store online la data di inizio delle svendite dovrebbe coincidere con quella dei negozi fisici, ovvero il 6 luglio, anche se alcuni cominceranno prima.

A questo punto, dunque, non resta che scegliere il proprio abito preferito e cominciare a tenerlo sotto controllo, così da non farsi cogliere impreparati.