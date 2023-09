Sacerdote tampona militare: incidente sulla Comiso-Santa Croce, 5 feriti

Sei persone coinvolte, cinque feriti – per fortuna in maniera non grave – che stanno effettuando controlli in ospedale. Tamponamento particolarmente violento intorno alle 14 sulla Comiso-Santa Croce. Una autovettura condotta da un sacerdote ha tamponato una macchina condotta da un militare dell’Arma in servizio a Catania. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale di Ragusa. Seri i danni ad entrambi i mezzi coinvolti; quattro gli occupanti di una macchina e due nell’altra autovettura. ricerca fotografica di Franco Assenza