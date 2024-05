Sacchi di spazzatura davanti all’ingresso del “Cataudella” a Scicli. Azione di vandali o gesto inquietante?

Gesto inqualificabile, quello che ignoti hanno consumato ai danni di un Istituto scolastico, quale l’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” diretto dal professore Enzo Giannone, che da anni ha fatto della legalità e della gestione corretta dei servizi al suo interno la bandiera di cui andare fiero. Ebbene questo percorso è stato interrotto da persone ignote che hanno voluto, con il loro gesto, oscurare il perbenismo della scuola. E quel bollino rosso applicato nei sacchi di spazzatura, non correttamente differenziata, fa male. Ignoti hanno depositato un gran numero di sacchi neri pieni di immondizia. Per sbarazzarsi dei rifiuti hanno scelto il cancello della sede centrale, nella parte di via Marzabotto sul lato che si affaccia nello stadio comunale “Ciccio Scapellato”. Lo hanno fatto nottetempo visto che dei sacchi, già prima, non c’era traccia.

Perchè depositare lì i rifiuti?

E’ stato un conferimento borderline o è stato un atto di provocazione nei confronti di una scuola che, negli ultimi tempi, ha interpretato un ruolo di legalità di grande impatto in città soprattutto dopo il furto dei tre trattori nella sede dell’indirizzo agrario di contrada Bommacchiella che si è verificato nelle scorse settimane? Qualunque sia lo spirito, con il quale l’autore del conferimento ha agito, non giustifica nulla. Un gesto inqualificabile e grave dal punto di vista sociale nella vita quotidiana della scuola e della città tutta. La segnalazione di quanto accaduto è stata fatta alla Polizia Locale ed ai carabinieri.

