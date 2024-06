Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2024”. Dal 15 giugno il via fino al 15 settembre in tutta Italia

Attività di vigilanza e controllo lungo le coste dei comuni rivieraschi riservate alla balneazione e nei tratti di mare più sensibili all’impatto ambientale. Questo quanto viene garantito dall’operazione che verrà avviata dalle Capitanerie di porto di tutta Italia a partire da domani. Anche la Sicilia orientale rientra nell’operazione con l’impiego delle donne e degli uomini delle Capitanerie di porto lungo gli oltre 650 chilometri di coste di competenza della Direzione Marittima di Catania.

L’attività della Guardia costiera in Sicilia orientale.

Saranno 45 i mezzi navali impegnati nella sorveglianza giornaliera per garantire la sicurezza in mare da Santo Stefano di Camastra (Messina) a Scoglitti (Ragusa). Impegnati anche i velivoli della Base aerea della Guardia Costiera di Catania Fontanarossa; ci saranno due ATR, un Piaggio P180 e sei elicotteri AW139 equipaggiati con personale specializzato nel soccorso aeromarittimo. Diverse pattuglie di militari della Guardia costiera opereranno lungo le spiagge ed i litorali costieri al fine di verificare le buone pratiche di sicurezza negli ambiti di interesse del Corpo delle Capitanerie di porto.

Spiegate le attività di vigilanza sulla costa.

Ci saranno attività di sensibilizzazione, attraverso le associazioni di categoria, rivolte al comparto nautico-balneare, prime fra tutte le attività ricreative e sportive espletate presso gli stabilimenti balneari. Ed ancora attività di vigilanza per garantire la sicurezza dei bagnanti e di tutti coloro che usufruiscono del mare ed attività di prevenzione per garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludico-ricreative e commerciali. Ed ancora promozione della cultura del mare, della sicurezza nella navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e della tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina.

