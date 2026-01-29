Rush finale per Scicli Capitale Italiana del Mare: sul tavolo 26 proposte

Giorno dopo giorno si lavora nel perfezionare il dossier da presentare per ottenere il prestigioso riconoscimento. Sui tavoli el palazzo municipale sono ventisei i progetti presentati in questa fase che rappresenta il rush finale di un percorso avviato nei mesi scorsi. Nel dettaglio i progetti e loro estensori-presentatori. Associazione culturale “Esplorambiente”: ripristino area museale ubicata all’interno del Parco extra-urbano di Costa di Carro. Associazione di promozione sociale “ANCoS”: “I custodi del profondo: recupero e valorizzazione degli elmi romani”. Associazione di promozione sociale “Archivio degli Iblei”: “Villeggiature: memorie e documenti in piazza per ricostruire la storia di una borgata agricola e marina: Cava d’Aliga. Evento di public history”. Associazione di promozione sociale Il Molo: “Palazzo Mormino, la casa che rinasce’’; Progetto di riqualificazione e valorizzazione del porticciolo di Donnalucata. Associazione di promozione Legambiente Scicli Kiafura: Proposte per “Scicli Capitale Italiana del Mare” – “Le vie dell’acqua”. Associazione di promozione sociale “Orizzonti”: “Scicli Capitale Italiana del Mare”. Associazione di promozione sociale Pro Loco Scicli: “Un progetto per valorizzare il patrimonio marino. Associazione Eterearte Scicli: “Arte effimera come strumento di valorizzazione del mare e del paesaggio costiero”. Associazione Forum Operatori Turistici: “Approdi d’Arte”. Associazione Guide turistiche di Ragusa: “La navigazione per il litorale sciclitano nei secoli”. Associazione nazionale Marinai d’Italia: “Proposte”. Associazione sportiva dilettantistica Amici Bike: “Scicli Capitale Italiana del Mare”. Giuseppe Barone (Professore emerito di storia contemporanea): “Note sulla storia della costa sciclitana”. Benenati Placido Mario (Coordinatore del Comitato): “Punti di forza, interventi e progetti per Scicli Capitale Italiana del Mare”. Confcommercio Scicli: “Scicli Capitale Italiana del Mare”. Conti Elena Ilaria Barbara (Food Blogger): “Dal mare al piatto” – la filiera blu che nutre il futuro; “Testa di Turco: tradizione, mare e identità. Una dolce rotta per la capitale italiana del mare 2026”. Fondazione Confeserfidi: “Passeggiata in Borgata”; “Parole d’onda”. Museo del Costume di Scicli – Associazione culturale L’Isola: “Mare di culture”. Museo della pietra: “Concerti all’alba: un brand per la Sicilia”. Marcello Giordano Pellegrino (artista concertista): “Unda Maris. Onde sonore tra mare e organo”. Scicli Albergo Diffuso: “Il cammino di San Giacomo in Sicilia”. Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa di Ragusa: “Botteghe del Mare di Scicli” – Artigianato, identità e tradizioni marinare; “Il Mare che Lavora” – Raccontare l’economia del mare attraverso le imprese.

© Riproduzione riservata