Ruote Pazze Ragusa, il basket in carrozzina conquista Marina di Ragusa tra sport, inclusione e grandi campioni

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MARINA DI RAGUSA – Una piazza trasformata in un grande campo da basket, il pubblico delle grandi occasioni e un messaggio che va ben oltre il risultato sportivo. Piazza Malta ha ospitato la seconda edizione di “Ruote Pazze Ragusa”, il torneo 3×3 di basket in carrozzina organizzato dalla ASD Crazy Wheels Ragusa, confermandosi uno degli appuntamenti più significativi per il movimento paralimpico siciliano.

La manifestazione ha riunito alcune delle realtà più rappresentative del basket in carrozzina dell’Isola. In campo si sono affrontate due formazioni della Crazy Wheels Ragusa, il Cus Catania e il Panormus Palermo, dando vita a partite spettacolari e combattute, dirette dall’arbitro federale Manuela Buscema.

Ad arricchire ulteriormente il livello tecnico del torneo è stata la presenza di tre protagonisti della Serie A italiana: Matteo Cavagnini, storico capitano della Nazionale e autentica leggenda del basket in carrozzina, Ivan Messina, pivot di grande esperienza, e Matteo Veloce, giovane talento del massimo campionato. La loro partecipazione ha rappresentato un’importante occasione di crescita e confronto per gli atleti siciliani, offrendo anche al pubblico uno spettacolo di altissimo livello.

Al termine delle sfide è stata la formazione arancione della Crazy Wheels Ragusa ad aggiudicarsi il torneo. Secondo posto per il Cus Catania, terzo per il Panormus Palermo, mentre la Crazy Wheels Gialla ha chiuso in quarta posizione. Le premiazioni sono state effettuate dall’assessore allo Sport del Comune di Ragusa, Simone Di Grandi, che ha sottolineato il valore di una manifestazione capace di promuovere lo sport come strumento di inclusione e partecipazione.

Tra i momenti più significativi della serata quello che ha visto protagonisti i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Ragusa. Durante una pausa del torneo hanno deciso di mettersi in gioco, sedendosi in carrozzina per affrontare in un incontro amichevole la formazione gialla della Crazy Wheels. Una sfida conclusasi simbolicamente con una vittoria per parte, ma che ha soprattutto rappresentato un forte messaggio di vicinanza, condivisione e abbattimento delle barriere.

Al termine dell’incontro al Comando dei Vigili del Fuoco è stata consegnata una targa ricordo quale riconoscimento per la sensibilità e la costante presenza accanto alle iniziative del territorio.

“Ruote Pazze Ragusa” si conferma così molto più di un torneo sportivo: una manifestazione che mette insieme agonismo, inclusione e partecipazione, contribuendo a far crescere il basket in carrozzina in Sicilia e a diffondere una cultura dello sport aperta a tutti.



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