Rugby Serie B: XV del Sud-Est supera Primavera Roma 34-24 tra spettacolo e intensità

Il XV del Sud-Est “bagna” la prima in casa con una vittoria convincente contro la Primavera Roma, 34-24, nella terza giornata del campionato di Serie B Rugby – Girone Sud-Est. Una partita intensa e spettacolare, giocata davanti al pubblico del Rugby Stadium di Ragusa, che ha visto le due squadre confrontarsi senza paura per oltre ottanta minuti.

La cronaca della gara

La partita parte subito con ritmo elevato: gli ospiti vanno in meta per primi con Nicolò Negroni, ma il XV del Sud-Est reagisce prontamente. Al 17’ arriva la prima delle due mete tecniche per i padroni di casa, frutto di una mischia dominante e del lavoro corale del pacchetto di mischia.

La Primavera risponde e al 23’ Negroni segna ancora, trasformato da Palombi, portando il punteggio sul 7-12. È qui che sale in cattedra Gabriele Paternò, autore di un intercetto spettacolare trasformato da Gabriel Dinatale, portando il XV del Sud-Est in vantaggio. Il primo tempo si chiude sul 21-12 grazie alla seconda meta tecnica.

Nel secondo tempo, la squadra siciliana accelera: Dinatale firma un piazzato, seguito dalla meta di Simone Malfa, frutto di una splendida azione corale, portando il punteggio sul 31-12. La Primavera non molla e riduce lo svantaggio con le mete di Lo Iacono e Custureri, ma nel finale Failla chiude virtualmente la partita con il piazzato del 34-24.

Migliori in campo e commento

Tra i protagonisti del XV del Sud-Est, spicca Ruben La Rocca, mentre per la Primavera Roma il migliore è stato Giulio Palombi.

Il tecnico dei siciliani ha sottolineato come la squadra abbia saputo mantenere lucidità e compattezza nei momenti decisivi, conquistando così la seconda vittoria consecutiva in avvio di campionato.

Prossimo impegno

Domenica prossima, il XV del Sud-Est sarà di scena a Benevento per continuare la corsa e consolidare il primato in classifica.

Tabellino marcatori

XV del Sud-Est: Paternò, Malfa, Dinatale, Failla, La Rocca (migliore in campo)

Primavera Roma: Negroni, Lo Iacono, Custureri, Palombi (migliore in campo)

