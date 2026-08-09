Rugby, parte ufficialmente XVSUDEST: Ragusa e Siracusa unite nel campionato di Serie B

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Ragusa e Siracusa, due territori e un’unica squadra. Il progetto *XVSUDEST* diventa ufficialmente realtà con l’iscrizione al *Campionato Nazionale di Serie B 2026/2027*. La franchigia, nata dalla collaborazione tra *Ragusa Rugby Union* e *Syrako Rugby Siracusa*, compie così un ulteriore passo nel percorso avviato nelle ultime due stagioni.

Un progetto che sul campo ha già raccolto risultati e soddisfazioni e che ora si dota di una propria struttura societaria e di un nuovo Direttivo, con l’obiettivo di dare continuità a un’esperienza nata dalla collaborazione tra due realtà del rugby del Sud Est siciliano.

Alla guida della franchigia ci sarà *Dario Spriveri*, nel ruolo di presidente. Vicepresidente sarà *Luca Tavernese*, mentre il Consiglio direttivo sarà composto da *Daniele Mazzone, Emanuele Minardi, Andrea Gulino e Fausto Cilio*.

Al nuovo organismo societario continueranno ad affiancare il progetto i presidenti delle due società fondatrici, *Erman Dinatale* per il Ragusa Rugby ed *Enzo Bovi* per il Syrako Rugby.

La nuova organizzazione rappresenta un passaggio importante per un progetto che ha trovato nel campo il proprio principale terreno di crescita. L’unione delle forze, delle competenze e delle risorse delle due società ha permesso di costruire negli ultimi anni una realtà capace di guardare oltre i confini delle singole città e di proporre un modello comune per il rugby del territorio.

*Ragusa e Siracusa diventano così i due punti di riferimento di una stessa squadra*, con XVSUDEST chiamato ad affrontare una nuova stagione in un campionato nazionale.

«Una nuova organizzazione per dare continuità a un progetto nato sul campo e cresciuto attraverso la collaborazione tra due realtà che condividono obiettivi, valori e una stessa visione del rugby», sottolineano dalla franchigia.

L’ufficializzazione dell’iscrizione alla Serie B apre quindi la stagione 2026/2027. Nei prossimi giorni saranno presentati anche *lo staff tecnico e le figure che accompagneranno XVSUDEST* nel nuovo campionato.

Per il rugby del Sud Est siciliano si apre dunque un’altra pagina, nel segno della collaborazione tra Ragusa e Siracusa e con l’ambizione di consolidare un progetto che, dopo le prime due stagioni, punta ora a strutturarsi ulteriormente.

La nuova stagione è ufficialmente iniziata.

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