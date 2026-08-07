Beach Soccer: Viareggio campione Under 20 a Scoglitti. Il We Beach Catania si gioca lo Scudetto

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Il grande giorno è arrivato. Alla Puntocuore Beach Arena di Scoglitti entra nel vivo la Final Eight del campionato di beach soccer, con i quarti di finale che spalancano le porte alla fase decisiva della corsa allo Scudetto. Quattro partite, una sola missione: conquistare un posto tra le migliori e continuare a sognare il titolo tricolore che sarà assegnato domenica.

L’attesa è altissima per una giornata che promette spettacolo sulla sabbia e che vedrà protagonista anche la squadra siciliana del We Beach Catania, pronta a giocarsi le proprie carte davanti al pubblico di casa.

Viareggio-Napoli apre la sfida per lo Scudetto

Il programma dei quarti prenderà il via alle 17 con Viareggio-Napoli. Una sfida che inaugurerà ufficialmente la fase più delicata della Final Eight e che metterà subito in palio un pass per le semifinali.

Il Viareggio arriva all’appuntamento forte anche del titolo italiano Under 20 conquistato proprio a Scoglitti, mentre il Napoli punta a sovvertire i pronostici e a guadagnarsi l’accesso al penultimo atto della competizione.

Cagliari-We Beach Catania, tutta la Sicilia tifa per i padroni di casa

Alle 18.30 sarà il momento più atteso della giornata. Il We Beach Catania affronterà il Cagliari in un quarto di finale che promette emozioni e che catalizzerà l’attenzione del pubblico siciliano.

La formazione guidata da Mario Giuffrida vuole regalarsi una notte da protagonista e continuare la propria avventura nella corsa allo Scudetto. Di fronte ci sarà un Cagliari determinato a conquistare la semifinale, in una sfida nella quale intensità, tecnica e capacità di gestire i momenti decisivi potranno fare la differenza.

Per il beach soccer siciliano si tratta di un appuntamento di grande rilievo: il We Beach Catania ha l’occasione di spingersi tra le prime quattro del campionato e trasformare la Final Eight di Scoglitti in una pagina importante della propria stagione.

Sambenedettese-Milano, alle 20.30 il terzo quarto

La serata proseguirà alle 20.30 con Sambenedettese-Milano. Un confronto che metterà di fronte due squadre determinate a conquistare il pass per le semifinali in una Final Eight che, partita dopo partita, sta confermando l’equilibrio e l’alto livello del movimento italiano.

La posta in palio sarà altissima: al termine dei tre tempi non ci sarà spazio per rimpianti, perché solo una delle due formazioni potrà proseguire la propria corsa verso lo Scudetto.

Pisa-Terracina chiude il programma: sfida tra prima della regular season e vincitrice della poule promozione

Alle 22 spazio all’ultimo quarto di finale, quello tra Pisa e Terracina. Un confronto particolarmente interessante per il percorso che ha portato le due squadre alla Final Eight.

Il Pisa si presenta all’appuntamento da prima classificata al termine della regular season, mentre il Terracina arriva dalla vittoria nella poule promozione. Una sfida nella quale il valore della stagione regolare incontrerà l’entusiasmo e la spinta di una squadra capace di conquistare il proprio obiettivo attraverso la poule promozione.

Under 20, il Viareggio è campione d’Italia

Intanto, la Final Eight ha già incoronato il campione d’Italia Under 20. L’Ecoris Viareggio ha conquistato lo Scudetto 2026 al termine di una finale spettacolare contro l’Icierre Lamezia, decisa soltanto ai calci di rigore.

I toscani si sono imposti 7-5 dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi in perfetta parità. Il Viareggio è riuscito a portarsi avanti per tre volte, ma in ogni occasione il Lamezia ha trovato la forza per riportare il match in equilibrio. A decidere la sfida è stato il portiere Diridoni, protagonista nella lotteria dei rigori.

Per il Viareggio è il quarto titolo italiano Under 20 della propria storia, dopo quelli conquistati nel 2021, 2022 e 2023. Un successo che completa una stagione straordinaria, impreziosita anche dalla conquista della Supercoppa.

Sul terzo gradino del podio è salito il Lenergy Pisa, vittorioso per 4-1 sulla Roma nella finale di consolazione.

Bartoli MVP, Rubino miglior portiere: premiati i protagonisti dell’Under 20

La competizione giovanile ha messo in evidenza anche diversi talenti destinati a rappresentare il futuro del beach soccer italiano. Valentino Bartoli dell’Ecoris Viareggio è stato premiato come MVP del campionato, mentre Franco Olgo Rubino dell’Icierre Lamezia ha ricevuto il riconoscimento come miglior portiere della stagione.

Il premio a Rubino è stato consegnato dal senatore Salvo Salemi. Il titolo di capocannoniere è invece andato a Tommaso Pietrocarlo del Terracina, autore di otto reti.

Un patrimonio tecnico e umano da valorizzare, perché proprio dai giovani protagonisti di queste competizioni passeranno la crescita e il rinnovamento dell’intero movimento del beach soccer italiano.Play Off Promozione, Lamezia a punteggio pieno

Il quadro della competizione si completa con i Play Off Promozione, vinti dall’Icierre Lamezia. La formazione calabrese ha superato la Roma per 4-2 nello scontro diretto, chiudendo il girone a punteggio pieno e conquistando la permanenza nella Poule Scudetto.

La Roma si è confermata comunque tra le protagoniste del torneo, mentre il Brancaleone ha chiuso la stagione con una vittoria per 6-5 sulla Vastese dopo i tempi supplementari.

I Play Off Promozione hanno confermato ancora una volta il loro valore, regalando un finale di stagione combattuto, equilibrato e ricco di emozioni.

Ora la sabbia scotta: a Scoglitti parte la corsa alle semifinali

Adesso, però, i riflettori sono tutti sulla Final Eight. Viareggio-Napoli, Cagliari-We Beach Catania, Sambenedettese-Milano e Pisa-Terracina sono le quattro sfide che determineranno le semifinaliste.

La strada verso lo Scudetto passa dalla sabbia di Scoglitti. E con il We Beach Catania pronto a giocarsi il tutto per tutto contro il Cagliari, l’attesa per il grande spettacolo della Beach Arena è ormai alle stelle.

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