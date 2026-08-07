Modica ricorda Paolo Giaccone: AVIS dedica agosto alla memoria del medico ucciso dalla mafia

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Un gesto concreto per trasformare la memoria in solidarietà. La VIS Modica aderisce con convinzione all’iniziativa promossa da AVIS Regionale Sicilia, dedicando l’intera attività di raccolta e sensibilizzazione sul dono del sangue e degli emocomponenti del mese di agosto alla memoria del professor Paolo Giaccone.

Il momento più significativo sarà martedì 11 agosto, giorno in cui tutte le Unità e i Punti di raccolta AVIS organizzeranno una giornata straordinaria di donazione per ricordare una figura simbolo di integrità, impegno civile e amore per la comunità.

Paolo Giaccone, il medico che scelse la legalità fino all’estremo sacrificio

La scelta della data non è casuale. La mattina dell’11 agosto 1982 il professor Paolo Giaccone venne assassinato mentre stava per raggiungere l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico universitario di Palermo.

A ucciderlo fu il killer mafioso Salvatore Rotolo, appartenente alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, su ordine di Cosa Nostra.

Il motivo del delitto fu il rifiuto del medico di falsificare una perizia su un’impronta digitale che avrebbe potuto favorire Giuseppe Marchese, uno dei responsabili della strage di Bagheria del 25 dicembre 1981.

Giaccone pagò con la vita la scelta di difendere la verità scientifica e la propria coscienza professionale, senza mai accettare pressioni o compromessi.

Un legame profondo con AVIS e la cultura della donazione

Ordinario di Medicina Legale all’Università di Palermo, Paolo Giaccone era anche alla guida del Centro Trasfusionale del Policlinico, struttura gestita da AVIS.

Il professore aveva contribuito alla nascita del centro nel 1963 insieme al professor Ideale Del Carpio, costruendo un rapporto profondo con il mondo della donazione del sangue.

Un legame che oggi assume un valore ancora più forte: ricordare Giaccone attraverso la donazione significa unire il suo impegno scientifico e umano a un gesto capace ogni giorno di salvare vite.

AVIS Sicilia dedica agosto alla memoria del professore

Il Direttivo Regionale AVIS Sicilia ha deciso di intensificare le giornate di raccolta durante tutto il mese di agosto, trasformando la memoria di Paolo Giaccone in un messaggio di partecipazione e responsabilità collettiva.

L’11 agosto rappresenterà il momento centrale dell’iniziativa, con una seduta straordinaria di prelievo organizzata in tutte le sedi e nei punti di raccolta AVIS.

L’obiettivo è coinvolgere sempre più cittadini nel gesto della donazione, soprattutto in un periodo dell’anno in cui il bisogno di sangue e di emocomponenti rimane particolarmente elevato.

AVIS Modica: “Il suo esempio continua a generare vita”

L’AVIS Modica sottolinea il valore simbolico dell’iniziativa e invita la cittadinanza a partecipare alla giornata dedicata al professore.

“Quella del professor Giaccone è una testimonianza che, come AVIS, sentiamo il dovere di custodire e raccontare. Non fu soltanto un medico rigoroso, ma un uomo che pagò con la vita la propria integrità, senza mai scendere a compromessi”, afferma il Direttivo di AVIS Modica.

“Per questo l’11 agosto sarà per noi una giornata speciale, interamente dedicata alla sua memoria: un modo concreto per dire che il suo esempio continua a generare vita, proprio come il gesto di chi dona il sangue. E sarà tutto agosto, non solo un giorno, a portare il suo nome”.

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