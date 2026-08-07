A Ragusa Ibla è polemica sui social per l’ingresso in chiesa: “Per pregare serve un’offerta?”

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Un episodio raccontato sui social network ha acceso il dibattito a Ragusa Ibla, trasformando una normale passeggiata ai giardini comunali in una discussione che ha coinvolto residenti, visitatori e fedeli.

Al centro della polemica c’è l’accesso a una delle chiese più visitate del quartiere barocco. Un cittadino, attraverso un post pubblicato su Facebook, ha raccontato di essere entrato nel luogo di culto trovando la porta aperta e di essere stato successivamente fermato da una persona presente all’ingresso.

Secondo il racconto pubblicato online, gli sarebbe stato spiegato che per visitare la chiesa era necessario acquistare un ticket oppure, nel caso fosse entrato con l’intenzione di pregare, lasciare un’offerta.

Una richiesta che avrebbe lasciato il visitatore sorpreso, tanto da spingerlo ad allontanarsi pronunciando una frase diventata il simbolo della sua protesta: “Vado a pregare altrove, il Signore è dappertutto e ascolta le mie preghiere gratuitamente”.

Il post diventa virale e apre il confronto

La domanda finale contenuta nel post ha alimentato la discussione: “Secondo voi è normale questa regola che hanno imposto?”.

Nel giro di poche ore il contenuto ha raccolto numerosi commenti, trasformando un episodio personale in un caso di interesse pubblico.

Le reazioni degli utenti sono state diverse e spesso contrapposte. Da una parte c’è chi ritiene comprensibile la richiesta di un contributo economico per sostenere i costi di manutenzione e conservazione di chiese di grande valore storico e artistico, soprattutto in luoghi caratterizzati da un importante flusso turistico.

Dall’altra parte, invece, molti utenti hanno espresso perplessità, sostenendo che un luogo di culto dovrebbe mantenere sempre un accesso libero per chi desidera raccogliersi in preghiera.

Il nodo del confronto: turismo e spiritualità

La vicenda riporta al centro un tema che interessa molte città d’arte italiane: il rapporto tra la tutela del patrimonio culturale e la funzione religiosa degli edifici sacri.

Le chiese storiche, soprattutto nei centri riconosciuti per il loro valore artistico e architettonico, richiedono spesso interventi continui di manutenzione, restauro e gestione. Per questo motivo in diversi luoghi vengono adottati sistemi di accesso regolamentato o contributi destinati alla conservazione del patrimonio.

Il punto più discusso riguarda però la distinzione tra chi entra per motivi turistici e chi accede per un momento di preghiera.

Secondo molti cittadini, il visitatore interessato alla storia e all’arte potrebbe accettare un contributo per la visita, mentre il fedele dovrebbe poter entrare senza condizioni economiche.

Nessuna comunicazione ufficiale dopo la polemica online

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte della parrocchia interessata né dell’amministrazione comunale.

La discussione resta quindi confinata al confronto nato sui social, dove il caso continua a generare opinioni differenti. Va anche detto che l’ingresso tramite un ticket in chiesa è diventata una pratica diffusa praticamente in tutta Italia, per non dire in tutta Europa e, naturalmente, Ragusa Ibla non vuole fare eccezione. Tutto ciò, naturalmente, prescindendo dal giudizio di merito.

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