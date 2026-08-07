La PFM arriva a Marina di Modica: una notte di grande musica tra rock progressivo e Fabrizio De André

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Una delle band che ha scritto pagine fondamentali della musica italiana e del rock progressivo internazionale arriva a Marina di Modica. Martedì 11 agosto, alle ore 21.45, l’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” ospiterà la PFM – Premiata Forneria Marconi con il suo nuovo spettacolo “Doppia Traccia Tour”, appuntamento di punta della rassegna estiva “In Teatro Aperto”, promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica.

Una serata pensata per attraversare oltre cinquant’anni di storia musicale, tra i brani che hanno consacrato la band sui palchi italiani e internazionali e il grande omaggio a Fabrizio De André, frutto di uno dei sodalizi artistici più importanti mai realizzati nella musica italiana.

Cinquant’anni di musica sul palco di Marina di Modica

Il “Doppia Traccia Tour” nasce proprio dall’idea di raccontare due anime della PFM: quella del rock progressivo che ha reso il gruppo un riferimento mondiale e quella legata all’incontro con la poesia e la profondità narrativa di Fabrizio De André.

La prima parte del concerto sarà dedicata ai grandi classici della band, con brani entrati nella storia come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “La carrozza di Hans” e “Dove… quando… parte I”.

Una selezione che ripercorre il percorso creativo di una formazione capace di unire tecnica musicale, ricerca sonora e sperimentazione, conquistando un pubblico trasversale tra generazioni diverse.

Il tributo a Fabrizio De André: un incontro che ha cambiato la musica italiana

La seconda parte dello spettacolo sarà invece dedicata a “PFM canta De André”, progetto che celebra il rapporto artistico nato alla fine degli anni Settanta tra la band e il cantautore genovese.

Un incontro rivoluzionario che ha cambiato il modo di interpretare la canzone d’autore, unendo la forza del rock progressivo alla profondità dei testi di De André.

Sul palco rivivranno brani immortali come “Il pescatore” e “Volta la carta”, in una rilettura capace di mantenere intatta la forza emotiva delle composizioni originali.

Una formazione d’eccezione per un evento unico

A guidare la PFM sarà Franz Di Cioccio, fondatore della band, alla voce e alla batteria. Con lui Patrick Djivas al basso, Lucio Fabbri al violino e ai cori, Alessandro Scaglione alle tastiere e ai cori, Marco Sfogli alla chitarra ed Eugenio Mori alla seconda batteria.

Special guest della serata sarà Luca Zabbini, musicista, cantante e polistrumentista tra i protagonisti più apprezzati della scena rock italiana.

Una formazione che rappresenta il presente e il futuro di una band capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità.

Fondazione Teatro Garibaldi: “Un appuntamento di assoluto prestigio”

Grande soddisfazione da parte della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica per un evento destinato a diventare uno dei momenti più importanti della programmazione estiva.

“Accogliere la PFM a Marina di Modica significa ospitare una delle pagine più importanti della musica italiana e non solo – commentano Maria Monisteri e Tonino Cannata, rispettivamente presidente e sovrintendente della Fondazione Teatro Garibaldi –. È una band che ha attraversato generazioni, rimanendo sempre fedele alla propria identità e continuando, al tempo stesso, a rinnovarsi”.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per valorizzare il territorio attraverso un evento culturale di grande richiamo capace di coinvolgere residenti e visitatori.

PFM, una storia che ha conquistato il mondo

Fondata nel 1970, la Premiata Forneria Marconi ha conquistato nel corso degli anni un ruolo centrale nel panorama del rock progressivo internazionale.

Nel 2016 la rivista britannica Classic Rock UK ha inserito la band al 50° posto nella classifica dei cento artisti più importanti della storia del rock mondiale.

Nel 2018 è arrivato il riconoscimento come International Band of the Year ai Prog Music Awards UK, mentre nel 2019 Franz Di Cioccio è stato inserito dalla rivista PROG UK tra le cento icone musicali che hanno cambiato il mondo.

Un percorso straordinario che ha reso la PFM un simbolo della creatività musicale italiana nel mondo.

Gli altri appuntamenti di “In Teatro Aperto”

La programmazione della Fondazione Teatro Garibaldi prosegue anche con gli spettacoli dedicati alle compagnie del territorio.

Sabato 8 agosto, alle ore 21, nell’Atrio Comunale di Modica, la Compagnia Teatrale Sipario Blu, diretta da Piero Pisana, porterà in scena “Caos in sartoria… dal primo all’ultimo bottone”, una commedia degli equivoci fatta di tradimenti incrociati, situazioni imprevedibili e momenti di grande comicità.

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