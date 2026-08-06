Scoglitti si trasforma in un gigantesco videogioco: per la notte di San Lorenzo arriva il “Beat 90’s – Game Tour 2026″

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Musica dal vivo, sfide digitali su smartphone, scenografie spettacolari ed effetti speciali per una notte magica in Piazza Sorelle Arduino. Un grande evento ad ingresso gratuito organizzato e finanziato dal Comune di Vittoria.

La Notte di San Lorenzo a Scoglitti si preannuncia così come uno degli appuntamenti più innovativi ed entusiasmanti dell’estate iblea 2026. Lunedì 10 agosto, a partire dalle ore 22:00, la centralissima Piazza diventerà il palcoscenico di uno spettacolo unico nel suo genere: il “Beat 90’s – Game Tour 2026”. L’evento, organizzato e finanziato dal Comune di Vittoria con la produzione firmata Dal Vivo Concerti, promette di far battere all’impazzata i cuori di nostalgici, appassionati di musica e giovani generazioni, fondendo i più grandi successi dance, pop e rock del decennio ‘90 con il linguaggio visivo e coinvolgente dei videogiochi retrò.

Si tratta infatti di un concept rivoluzionario: nel Game Tour 2026, la scenografia è concepita come una gigantesca console da retrogaming in stile arcade con ledwall integrati che simulano le schermate classiche dei videogiochi (start, level, power up). Una pedana centrale battezzata “PLAYER 1” dedicata a cantanti e performer, postazioni rialzate specifiche per batteria e tastiere, un imponente allestimento tecnico dotato di fumo basso continuo, fontane fredde (sparkular), luci integrate sotto le pedane ed effetti visivi sincronizzati con la musica.

La proposta dei Beat 90’s è costituita da arrangiamenti inediti e travolgenti suonati rigorosamente dal vivo per uno spettacolo che fonde le iconiche sonorità chiptune (8-bit e 16-bit stile videogame) con i ritmi incalzanti della dance e del rock anni ’90. Il risultato è un impatto sonoro ad altissima energia che trascina lo spettatore in un viaggio nel tempo unico ed emozionante. Ad apertura di evento una sfida tramite smartphone coì che l’interazione con il pubblico cominci ben prima dello scoccare della prima nota. Durante questa fase, hostess dedicate distribuiranno in piazza le Game Card sulle quali è presente un QR Code che i partecipanti potranno scansionare per accedere al gioco digitale interattivo e accumulare punti. Il premio per il miglior punteggio della tappa di Scoglitti sarà una mini console arcade e la t-shirt ufficiale del tour.

In questo spettacolo, ogni data del tour rappresenta una vera “missione” e la piazza di Scoglitti è uno dei “livelli” da superare e sbloccare insieme al pubblico. Il momento più importante sarà il “MAX LEVEL MODE” Durante il live, sul ledwall apparirà un misuratore di energia sonora e decibel in tempo reale. Il pubblico sarà chiamato a gridare, cantare e saltare per spingere l’indicatore al massimo. Raggiunto il picco di decibel, si scatenerà un’esplosione grafica sul megaschermo, accompagnata dai cannoni spara-coriandoli e dal lancio di t-shirt ufficiali alla folla, sbloccando così il livello tutti insieme.

Non finisce qui: tutti i vincitori della sfida su smartphone delle singole tappe parteciperanno al sorteggio finale del 31 dicembre 2026 per aggiudicarsi un buono vacanza.

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